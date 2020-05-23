原标题：津巴布韦总统：中国抗疫专家组让津医护人员受益良多

新华社哈拉雷5月22日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦日前致信中国赴津抗疫医疗专家组，感谢专家组不远万里来到津巴布韦，与津卫生官员和医护人员分享抗击新冠疫情的经验和知识。

津巴布韦卫生部长奥巴代亚·莫约22日在记者会上宣读了姆南加古瓦的信。姆南加古瓦在信中表示，专家组与津方分享中国成功抗击新冠疫情的经验，使津巴布韦医护人员受益良多，为津抗疫工作作出重要贡献。他代表津巴布韦政府、人民并以个人名义，向专家组表示由衷感谢。

记者会上，专家组领队、湖南省卫健委副主任祝益民向津卫生部递交了《新冠肺炎疫情防控国家建议书》。他介绍说，建议书是专家组12名专家结合中国新冠肺炎防控救治经验，参考津巴布韦抗疫措施，以尊重科学、遵从规律、尊崇实践的精神编写而成，提出了行之有效的方法和措施建议。

莫约感谢专家组的建议书，并充分肯定专家组在津两周的工作成效。他表示，专家组在短时间内通过走访、调研、培训、指导，给津巴布韦提供了多层次帮助，更传递了中国政府对津巴布韦政府和人民的信心。相信在中国政府的大力支持和帮助下，津巴布韦一定能战胜疫情。

此次赴津专家组由国家卫健委组建，湖南省卫健委选派，成员分别来自湖南省内9个部门和单位，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药、感染控制、公共卫生、实验室检测、护理等领域共12名专家。

专家组11日抵津以来，在中国驻津使馆指导下与津方交流分享抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训，还为中国驻津使馆、中资企业人员和华侨华人提供了防控咨询指导、防护物品和中医中药服务，并进行新冠知识科普教育、防控宣传。此外，专家组还与10多个周边国家的中国援外医疗队视频连线，提供医疗卫生救治相关指导和帮助。

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