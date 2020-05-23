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世卫组织官员最新警告：南美已成新冠疫情新“震中”

2020年05月23日09:03  来源：环球网
 
原标题：世卫组织官员最新警告：南美已成新冠疫情新“震中”

　　【环球网报道 记者 侯佳欣】据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安周五（22日）在日内瓦举行的新闻发布会上表示，南美已成为新冠疫情新“震中”。

　　报道称，瑞安称，“我们已经看到许多南美国家的确诊数量在增加，并且显然其中很多国家对此表示担忧，但目前受影响最大的（国家）肯定是巴西”。

　　“从某种意义上说，南美已成为这种疾病（新冠疫情）的新‘震中’。”瑞安称。

　　报道称，根据世卫组织最新统计数据，巴西新冠肺炎确诊病例比南美任何其他国家都多。瑞安说，目前，巴西累计确诊病例接近30万例，死亡病例接近1.9万例。

　　关于巴西疫情的具体情况，瑞安介绍称，巴西的大多数病例出现在圣保罗州。此外，里约热内卢州、塞阿拉州、亚马孙州和伯南布哥州也受到了影响。他说，世卫组织正在积极向巴西政府提供援助。

　　“就患病率而言，患病率最高的（地区）实际上是亚马孙州，”瑞安说，“每十万人中就有约490人感染，这是一个相当高的患病率。”

　　瑞安还提到，巴西政府已批准“更广泛”使用抗疟疾药物羟氯喹。一些研究对这种药物治疗新冠的疗效提出质疑。周五早些时候发表的一项研究显示，接受羟氯喹治疗的患者比未接受这种药物治疗的患者死亡风险更高。

　　瑞安说：“目前的临床证据并不支持将羟氯喹广泛应用于新冠肺炎治疗中，要等到试验完成，我们有了更明确的结果（才能做出结论）。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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