原标题：欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓

随着疫情防控措施的推进，5月22日，欧洲多国疫情持续趋缓。

西班牙全境5月25日起均进入降级第一阶段

当地时间5月22日，西班牙新冠肺炎确诊病例累计达234824例，单日新增确诊病例446例，累计死亡病例达28628例，单日新增死亡病例56例，单日新增死亡病例连续6天在100例以下。由于疫情逐步趋缓，西班牙卫生大臣在新闻发布会上宣布，马德里大区、巴塞罗那市区等从5月25日起进入紧急状态降级第一阶段，这也意味着西班牙全境都已进入降级第一阶段。此外，西班牙官方公告发布了全新的放松管控措施，包括在人口10000以下或每平方公里人口不足100人的市镇中，民众可不分时段出行等措施。

英国6月8日起入境人员必须自行隔离14天

英国内政大臣帕特尔5月22日表示，从6月8日起，入境英国人员必须隔离14天。据了解，在入境时将有边检人员进行登记，随后英国公共卫生部门工作人员将联系旅客确保自我隔离14天，如果违反规定，将被罚款1000英镑，约合人民币8726元，而拒付罚款将会受到更严厉的处罚。帕特尔表示，随着英国的感染率下降，外来病例可能会构成“更大的威胁”。

法国新冠肺炎疫情总体平稳

法国卫生部发布公告，截至5月22日当天，法国新冠肺炎确诊病例累计达144566例，较前一日新增393例。累计死亡病例达28289例，较前一日新增75例。总的来看，法国目前疫情比较平稳，医院承压逐步下降。当天，法国总理菲利普宣布，法国将于6月28日举行第二轮的市镇选举。因疫情影响导致3月15日举行的第一轮市镇选举第一轮投票弃票率高达56%，根据规则，如果在第一轮投票中没有候选人获得50%以上有效票，将进行第二轮投票。 法国每6年举行一次市镇选举，选出市长等地方官员，被认为是法国最重要的选举之一。

(责编：刘洁妍、杨牧)