原标题：中国援圣普医疗队助力圣普建设方舱医院 分享中国经验

当地时间5月21日，非洲岛国圣多美和普林西比的首家方舱医院迎来了从定点医院转运来的19名新冠肺炎轻症患者。这家在足球场上搭建的“帐篷式”方舱医院由中国援圣普医疗队参与设计，在世卫组织支持下经过一个月多方的努力建设而成，于5月20日正式开舱接受了第一名新冠肺炎轻症患者。目前共有50张床位，可根据需求扩容至100张床位。

中国第四批援圣普医疗队在4月7日即圣普首次报告新冠肺炎确诊病例的第二天，就在中国驻圣普大使馆的协调下，与圣普卫生部就方舱医院的建设进行了积极交流，分享中国抗疫实战经验。一个月后，在世卫组织支持下，首家足球场方舱医院初步成形，中国医疗队对方舱医院的“三区两道”划分、感染控制和管理方面提出改进的专业建议，为后续方舱医院的病人收治工作做充分准备，最大限度避免方舱医院医护人员感染。

第四批援圣普医疗队队长陈亿表示，“方舱医院不仅仅是搭帐篷，感染控制和管理也是方舱医院必要的一个环节，我们参与其中也是构建方舱医院的一个重要的要素。医疗队拟从方舱医院功能划分、感染控制、精细化管理三方面提供技术支持，尽快完成患者的收治，做到应收尽收，最大限度完成感染患者的收治，进一步帮助圣普方共同抗击疫情。”

在方舱医院的开舱仪式上，圣普卫生部长内韦斯向中国医疗队表示感谢，强调圣普合作伙伴在抗疫中不可估量的支持，感谢世卫组织、中华人民共和国和葡萄牙等提供的支持。

圣多美和普林西比是非洲第二小国家，总人口不到20万。截至目前，累计确诊病例上升为282例，死亡11例，治愈4例，现存病例267例。唯一的新冠收治定点医院国家中心医院也出现了25名医护人员的感染。面对汹涌的疫情，中国第四批援圣普医疗队积极参与第二家学校方舱医院的建设，预计搭建100张床位。（总台记者 顾雪嘉）

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