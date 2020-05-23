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拜登副手人选曝光:前竞选对手和2名女性议员接受核查

2020年05月23日09:02  来源：新华网
 
原标题：拜登副手人选曝光:前竞选对手和2名女性议员接受核查

　　美国多家媒体21日报道，民主党推定总统候选人、前副总统乔·拜登已邀请曾经的竞选对手、明尼苏达州联邦参议员埃米·克洛布彻作为可能的副总统候选人人选接受竞选团队的核查。另有两名女性国会议员确认正接受核查。

　　拜登先前宣布，将选定一名女性作为竞选副手。目前拜登竞选团队正核查多名人选，尚未作出最终决定。

　　【多人入围】

　　拜登的一名高级竞选助理当天告诉美国哥伦比亚广播公司新闻部，正要求克洛布彻方面提供信息以供核查。如果对方接受邀请，拜登团队今后数周内将对克洛布彻的公共和私人生活展开严格审核，包括她的纳税申报单、公开演讲、投票记录、过往感情生活甚至潜在丑闻。

　　克洛布彻今年3月2日在一场“超级星期二”党内预选开始前数小时宣布退选并为拜登“背书”，助推后者选情一路上扬，最终成为民主党唯一的总统竞选人。拜登曾称赞克洛布彻的辩论表现，以及为他赢取明尼苏达州所作贡献。

　　《今日美国报》报道，目前克洛布彻尚未公布是否接受核查。

　　不过，佛罗里达州联邦众议员瓦尔·戴明斯和新罕布什尔州联邦参议员玛吉·哈桑已确认接受核查。密歇根州州长格蕾琴·惠特默则称已与拜登团队接触，但没有确认是否已开始正式核查。

　　原本有望当选美国历史上首名非洲裔女性州长的斯泰茜·艾布拉姆斯、民主党“进步派”领军人物伊丽莎白·沃伦和白宫前国家安全事务助理苏珊·赖斯等多人也被媒体提及。

　　【考量因素】

　　拜登在3月一场民主党预选辩论上确认，将选择一名女性作为竞选副手、即潜在的民主党副总统候选人。他随后说，在考虑范围内的女性有10余人。

　　哥伦比亚广播公司推断，拜登的选择有望设定美国民主党今后数年的政治“航向”。考虑到他已77岁高龄、且从未表达连任意愿，他所选定的副手将成为未来两届总统选举的有力竞争者。拜登先前说，预期核查将在7月结束。

　　目前拜登团队负责核查的有4人，另有3人提供协助。拜登似乎接受前总统贝拉克·奥巴马建议，称需要一个与他“志趣相投”的人作竞选伙伴。

　　从潜在人选的族裔看，戴明斯、艾布拉姆斯和赖斯等人都是非洲裔，其他可能人选包括拉丁美裔和亚裔。

　　从选举因素看，戴明斯曾任佛罗里达州警察局长，是国会年初针对总统唐纳德·特朗普弹劾调查的7名“管理人”之一。她所在的选区在“战场州”佛罗里达作用关键。

　　考虑克洛布彻和惠特默则是着眼密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚三个中西部“战场州”，争取城郊“摇摆”选区民众支持。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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