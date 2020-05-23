原标题：美方称不退出与俄核军控条约

美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩21日确认，不会退出与俄罗斯签署的双边核军控条约，“将带着诚意与俄方谈判”。

奥布莱恩当天告诉美国福克斯新闻频道，美方已组建“一支相当强大的谈判团队”，由美国军备控制特别代表马歇尔·比林斯利领衔，其他官员来自国务院、国防部和能源部。

美俄2010年签署《新削减战略武器条约》。这是目前两国间唯一一项仍有效力的主要军控条约，将于明年2月到期。俄方多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方先前一直未表明态度。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫19日说，希望《新削减战略武器条约》延期5年。

美国《防务新闻》周刊网站报道，比林斯利21日早些时候在美国哈得孙研究所发表演讲，其间确认美俄就上述条约已开启初期洽谈。与他对接的俄方谈判负责人是俄副外长谢尔盖·里亚布科夫，两人同意等到新冠疫情缓解后开始面对面对话。

“我们对下一次互动有具体想法，当前正完善细节，”比林斯利说，“我们已确定一处（谈判）地点，正基于通话中所交流的观点制定议程。”

按照《防务新闻》的说法，俄方一个月前提出，只要美方同意续约，俄方愿把最新研发的部分核武器装备纳入谈判范围。

比利斯利今年4月10日出任美国军控特别代表。他先前在财政部供职，分管反洗钱和打击资助恐怖主义活动。（海洋）【新华社微特稿】

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