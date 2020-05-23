原标题：疫情加压 法航提前淘汰空客A380

法航—荷航集团宣布，因新冠疫情重创航空业，市场对大型客机需求减少，集团内的法国航空公司决定提前终止运营旗下9架空中客车A380客机。

【永久停飞】

新冠疫情导致旅客出行大幅削减，航空企业不再需要超大型客机，法航因而20日宣布，决定“终结”空客A380客机运营。法航原本计划以2022年底为终止期、逐步淘汰这一全球现有最大型商用客机，但疫情暴发以来，法航旗下A380客机处于闲置状态，法航决定现在就让它们“永久停飞”。

按照法航—荷航集团的说法，法航将选择“更现代、更高性能、环境污染显著降低的客机”替代A380，以提升企业竞争优势，可能考虑体型较小的空客A350、波音787系列客机等宽体双引擎客机。

根据集团声明，法航淘汰空客A380可能损失5亿欧元。法新社报道，法航—荷航集团今年一季度净亏损达18亿欧元，短期前景萎靡。法国政府先前承诺提供合计70亿欧元的贷款援助，支持法航渡过难关。

【“末日”提前】

欧洲空客集团4月订单只有9架A380未交付，其中1架由全日空航空公司订购，8架由阿联酋航空订购。全球运营中的A380总共240架，阿联酋航空拥有其中115架，是这型客机最大运营商。

业内消息人士告诉路透社，受疫情影响，阿联酋航空正与空客洽谈取消部分A380客机订单。美国彭博新闻社先前报道，阿联酋航空希望减掉5架。

消息人士说，阿联酋航空正考虑让旗下部分空客A380提前“退役”。

疫情迫使全球各行业“勒紧裤腰带”。受各国旅行限制令影响，航空业受创尤重，急需“节流”。空客A380是四引擎双层客机，最高载客量853人，相比其他型号客机，运营成本更高、污染更重。

由于销量不佳，空客去年宣布将在2021年停止生产A380客机。（陈丹）（新华社专特稿）

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