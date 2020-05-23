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俄外交部：美方就《开放天空条约》提出的条件不可接受

2020年05月23日08:57  来源：新华网
 
原标题：俄外交部：美方就《开放天空条约》提出的条件不可接受

　　新华社莫斯科5月22日电（记者李奥）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫22日表示，美国就《开放天空条约》提出的条件不可接受。

　　俄媒体援引里亚布科夫的话报道说，俄外交部当天收到美国驻俄大使馆的正式照会，美方在照会中称决定启动退出《开放天空条约》的相关程序。里亚布科夫表示，美方对俄方的指责没有根据，美方就继续履行《开放天空条约》提出的条件“绝对不可接受”。

　　里亚布科夫说，俄罗斯将继续履行《开放天空条约》，并愿与美方继续对话，但不会按照美方提出的条件进行。

　　美国国务院21日说，美国将于22日向《开放天空条约》所有签约国递交退约决定通知。美国总统特朗普同日指责俄罗斯违约，称这是美方退约的原因，但同时表示美俄有机会达成一个新协议。

　　《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

　　特朗普政府已单方面退出多个国际安全协议和条约。2018年5月，美国退出伊朗核问题全面协议；2019年2月，美国宣布启动《中导条约》退约程序并于同年8月退出。美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于明年2月到期，俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方目前对此仍未表明态度。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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