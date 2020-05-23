原标题：世卫组织呼吁各国在抗疫的同时确保基本卫生服务

新华社日内瓦5月22日电（记者刘曲）世界卫生组织22日表示，全球累计新冠确诊病例超过500万例，凸显全球相互学习、团结抗疫的重要性。该组织呼吁各国政府在抗疫的同时确保基本卫生服务，尤其是常规儿童免疫接种服务。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，各国卫生系统已不堪重负，可能导致死于其他可预防、可治愈疾病的人数激增。因此，各国政府在抗疫的同时需确保基本卫生服务得以维持。

谭德塞说，最重要的一项卫生服务——常规儿童免疫接种已经因疫情而受到影响。据世卫组织估计，这项服务已在至少68个国家受到严重阻碍，可能影响到生活在这些国家的约8000万名1岁以下儿童。暂停儿童免疫接种服务是对生命的重大威胁。

谭德塞表示，针对这一问题，世卫组织、联合国儿童基金会、全球疫苗免疫联盟以及其他伙伴正在努力，避免几十年来在疫苗可预防的儿童疾病方面取得的进展不会因新冠大流行而逆转。同时，世卫组织正在与各国政府合作，以确保供应链继续开放，拯救生命的卫生服务能够惠及所有社区。

此外，在当天举行的世卫组织执委会会议上，谭德塞再次表示日前闭幕的世界卫生大会通过的有关新冠疫情的决议是“历史性的”，有助于各国团结协作共同抗疫。他同时总结了世卫组织自疫情暴发以来的主要工作，包括在全球抗疫中发挥领导作用、分析疫情发展并提出建议、开展疫情相关的信息沟通、协调调配抗疫物资、发布专业指导、组织新冠相关科研，以及帮助各国做好防控准备等。

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