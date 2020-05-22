上海合作组织秘书长诺罗夫：中国将为世界经济复苏做出贡献

上海合作组织秘书长诺罗夫

人民网北京5月22日电（记者 邓洁）受疫情影响，2020年全国两会延迟召开。国际社会普遍关注，在新冠疫情的考验下，中国如何确保实现脱贫攻坚目标。上海合作组织秘书长诺罗夫在接受人民网记者专访时表示，相信中国定能完成既定任务。中国作为最先走出疫情阴霾的经济大国，将为世界经济的复苏做出贡献。

看好中国经济发展

诺罗夫说，此次两会他最为关心的话题是：在疫情防控常态化的背景下，中国采取的统筹疫情防控和经济发展措施、中国的社会经济发展目标和扶贫成就。此外，中国对地区和国际问题的表态也是他关注的焦点。

诺罗夫对中国未来的经济形势保持乐观。“中国是最新摆脱疫情影响的国家，经济基础雄厚，拥有强大的购买力。从绝对数字看，中国是世界第二大经济体，为世界贡献三分之一的经济增长。国家的部分工业水平居世界前列，不仅能满足国内需求，也对世界经济的发展起关键作用。”他说，为帮助受疫情冲击最严重的产业尽快恢复活力，中国政府采取了一系列稳经济措施，如实行税收优惠、财政补贴和信贷支持等，这不仅对中国经济增长产生积极影响，也将为全球经济的复苏做出贡献。

2020年是中国脱贫攻坚的收官之年。诺罗夫指出，中国扎实的扶贫工作取得了举世瞩目的成就。1978年以来，中国超过七亿人实现脱贫，占同期世界贫困人口总数的70%以上。2018年第73届联合国大会通过关于消除农村贫困的决议，将中国倡导的“精准扶贫”理念与实践写入其中，这是对中国减贫工作的认可。

诺罗夫表示，今年，中国将提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》中确定的减贫目标。为此，政府制定了一系列针对性措施，如，帮扶农村女性和儿童。“中国在完善社保体系的同时，数百万落后地区贫困女性创业脱贫，这项政策令人印象深刻。”

诺罗夫说，今年是中国全面建成小康社会的收官之年，脱贫攻坚也是实现小康的重要指标。如今，中国人民正在为实现“两个一百年”的目标而不懈奋斗。相信这些目标终将如期完成。中国的发展不仅造福本国人民，也有利于世界的发展和稳定。

中国式战“疫”体现大国担当

诺罗夫指出，疫情暴发以来，中国政府采取了一系列综合防治措施，有效控制了疫情，使人民生活逐步恢复正常。不仅如此，中国也为全球疫情防控做出重大贡献。中国本着开放透明的原则，向世界及时发布信息，分享防疫经验；向多国提供了财政、技术、物资等方面的人道主义援助。不仅如此，民众也做出积极响应，海内外的中国人和企业踊跃参与物资捐赠和筹款活动。

他强调，习近平主席在第73届世界卫生组织大会上宣布2年内提供20亿美元资金，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展。这证明了中国作为一个负责任大国，以积极的姿态在地区和国际事务中发挥重要作用。

呼吁摒弃偏见 携手战“疫”

谈及上合空间内的疫情防控工作，诺罗夫介绍，疫情暴发以来，上合组织国家从高层到部门机构一直保持密切沟通，分享防控经验，相互提供人道主义援助。“我们深知，在当前形势下，任何国家都难以确保自身安全，因此借鉴他国经验，加强信息沟通和协调行动尤为重要。”

对于部分国家出现的将病毒政治化的杂音，秘书长回应： 当今世界各国相互依存，各方应摒弃偏见，抛开分歧，携手抗击疫情。他呼吁应坚持和维护多边主义原则，“联合国和世卫组织领导下的全球抗疫是战胜疫情的关键。”

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