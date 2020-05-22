原标题：巴基斯坦一架客机在卡拉奇坠毁 已造成11死15伤

新华社伊斯兰堡5月22日电（记者李浩）巴基斯坦国际航空公司22日证实，该公司一架载有约100人的客机当天下午在巴南部港口城市卡拉奇一处居民区坠毁。据当地媒体报道，事故目前已造成11人遇难，15人受伤。

当地媒体援引巴基斯坦国际航空公司发言人阿卜杜拉·哈菲兹的话报道说，这架空客A320客机准备降落时，在卡拉奇真纳国际机场附近的居民区坠毁。

这是2013年12月25日在巴基斯坦伊斯兰堡国际机场拍摄的一架巴基斯坦国际航空公司的客机。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

哈菲兹说，这架客机于当地时间13时8分从巴东部城市拉合尔起飞，在飞行员向真纳国际机场控制中心报告出现技术故障后，客机于14时37分与机场控制中心失去联系，14时45分坠毁。

报道说，安全部队、警察和救援人员已抵达坠机现场展开救援。救援人员认为，可能有多名地面人员在事故中遇难。

事故发生地附近居民乌迈尔·穆尔塔扎对新华社记者表示，坠机事故发生时，他正在家里。当他听到一声巨响出门查看时，发现飞机已经坠毁。

5月22日，人们聚集在巴基斯坦卡拉奇的客机坠毁地点附近（手机照片）。新华社发

中国驻巴基斯坦大使馆22日表示，根据巴方提供的乘客名单，初步核实机上没有中国公民，进一步情况还在核实中。

为防控新冠疫情，巴基斯坦今年3月宣布停飞国内客运航班，直到本月16日才恢复国内部分客运航班的运营。

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