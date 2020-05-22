原标题：综合消息：中东北非新冠病例破50万 开斋节期间防控更趋严格

新华社开罗5月21日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情仍在中东北非地区蔓延。截至21日，本地区累计确诊病例已超50万例。开斋节将至，多国加大防控力度，以防节日期间民众聚集加速疫情蔓延。

土耳其是本地区疫情最严重的国家。该国卫生部21日报告新增确诊病例961例，累计确诊153548例。宗教部门当天宣布，今年全土清真寺将不进行开斋节礼拜。土耳其航空公司同一天宣布暂停所有国际国内航班至6月初。

伊朗卫生部21日报告新增确诊病例2392例，累计确诊129341例。伊朗疫情近日出现反复。首都德黑兰治安部队21日宣布，根据有关决定，德黑兰市内电影院5月底有限恢复营业的计划取消。

中东北非地区其他一些确诊病例数较多的国家21日也更新了疫情数据：沙特阿拉伯新增确诊病例2532例，累计确诊65077例；卡塔尔新增确诊病例1554例，累计确诊38651例；阿拉伯联合酋长国新增确诊病例894例，累计确诊26898例。

科威特卫生部21日报告新增确诊病例1041例，累计确诊18609例。为缓解医院床位紧张，科威特卫生部20日决定，轻症患者不再入院，改为居家治疗。

埃及卫生部21日宣布新增确诊病例774例，累计确诊15003例。据埃及《金字塔报》21日报道，埃及政府计划在7月1日起的一年里，将所有公务员的月净收入削减1%，将退休人员的月养老金削减0.5%，以减轻新冠疫情对埃及经济的冲击。

阿尔及利亚21日报告新增确诊病例186例，累计确诊7728例。政府宣布开斋节期间将采取延长宵禁时间、限制省际交通等措施。

伊拉克卫生部21日说，该国新增确诊病例153例，单日新增病例数又创新高，累计确诊3877例。为防疫情在开斋节假期快速蔓延，伊拉克政府已宣布在22日至30日实施严格的全天候“禁足令”。

黎巴嫩卫生部21日报告新增确诊病例63例，单日新增病例数创下该国新高，累计确诊1024例。黎巴嫩政府当天宣布，将防疫全国总动员状态再次延长两周至6月7日。

约旦卫生部21日说，该国新增确诊病例12例，累计确诊684例。约旦新闻事务国务大臣兼政府发言人阿姆贾德·阿达莱当天宣布，为防民众在开斋节期间聚集使疫情反弹，22日起将强制民众全天候居家隔离3天。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、吴丹妮、张淼、郑思远、李良勇、涂一帆、杨元勇、苏小坡、黄灵、王薇）

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