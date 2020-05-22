人民网曼谷5月22日电（记者 孙广勇）“在泰国遭遇新冠肺炎疫情的困难时刻，中国企业及时伸出援手，这是两国人民友谊的最好见证！”泰国曼谷帕亚泰天使之家社会福利院公共关系部部长萨西同说。5月22日，中国铁建国际集团东南亚区域公司员工到福利院开展“以爱之名，陪你成长”公益捐助活动，向福利院捐赠了4500个口罩、额温枪等防疫物资，以及儿童读物、食品等生活用品，携手当地民众共同抗击疫情。

“服务当地防控疫情，履行社会责任，我们责无旁贷！”铁建国际东南亚区域公司徐忠表示。该社会福利院创立于1952年，是泰国政府筹建的第一家儿童福利院，目前有320名儿童、150余名教职工。2019年12月，铁建国际就曾走进福利院开展公益活动，与福利院儿童互动，种下了象征“中泰一家亲”的友谊之树，与福利院结下了深厚的缘分。疫情期间，公司一直牵挂着福利院儿童，在防疫物资紧缺的情况下，积极筹集资源，为孩子们的健康成长提供力所能及的帮助，并将一如既往地为当地儿童福利事业贡献爱心，共同托起未来的希望。

铁建国际东南亚区域公司自2014年以来，先后中标签约了G-LAND Tower、泰国EEC高铁等15个项目，在带动当地经济发展的同时，累计培训当地技术工人8000余人次。泰国疫情发生后，铁建国际东南亚区域公司，严格遵守泰国政府的防疫要求，建立了全方位多层次的防控体系，为中泰员工的健康安全提供了坚实保障。通过此次公益捐助活动，铁建国际为护佑当地民众生命健康安全也贡献出一份力量。

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