外交部：中方将继续以实际行动打造中拉命运共同体

人民网北京5月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

为帮助秘鲁应对新冠肺炎疫情，应秘鲁政府请求，并考虑到秘方当前抗疫实际需要，中国政府决定向秘鲁派遣抗疫医疗专家组。中方向拉美地区派出的第二支专家组由国家卫健委组建、广东省卫健委选派，已于5月22日凌晨启程奔赴秘鲁。在秘期间，中方专家组将协助秘方进一步完善抗疫举措，全力提高病患救治水平，为秘鲁早日战胜疫情贡献中国力量，续写中秘传统友好新篇章。中方不久前向委内瑞拉派出专家组。

中方将继续在做好自身疫情防控的同时，秉持人类命运共同体理念，积极通过分享抗疫经验和诊疗方法、提供防疫物资、协助商业采购等多种方式，支持拉美和加勒比各国抗击疫情，维护人民生命安全和身体健康，以实际行动打造中拉命运共同体。

澎湃新闻记者：据报道，特朗普政府近日依据美国“2019财年国防授权法”要求，向美国会提交所谓对华战略报告，介绍过去两年多特朗普政府落实2017年《美国国家安全战略》涉华内容情况。该报告称，美中建交40多年来，美对华接触政策未达到改变中国的预期目标，中国对美国家利益构成多方面挑战，美应对华继续采取“全政府应对举措”。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美方这个报告和2017年发布的《美国国家安全战略》一样，蓄意歪曲中国的政治制度和战略意图，大肆渲染“中国威胁”，并以此为借口鼓吹继续对中国采取全方位施压的强硬政策。针对过去两年多来美方一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，中国政府已多次表明严正立场并作出坚决有力回应。事实充分证明，美方秉持冷战思维和意识形态偏见所推行的政策做法，从一开始就犯了根本性的错误，也是注定要失败的。我想再强调以下几点：

第一，新中国成立70多年来，中国人民在中国共产党坚强领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就，也为促进世界和平、稳定、发展作出了积极贡献。历史和现实都表明，中国人民选择的发展道路完全正确，我们对此有高度的自信。我们将坚定不移沿着中国特色社会主义道路继续前进，并不断取得更大的新的胜利。任何人都阻挡不了中国的发展壮大。

第二，中美建交40多年来的历史充分说明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。中美双方谁也改变不了谁，谁也取代不了谁，美方报告中所谓“美对华接触政策失败”、“改造中国失败”纯属无稽之谈。作为国情不同的两个大国，相互尊重、平等相待、求同存异才是相处之道。美方在报告中也表示不寻求遏制中国发展，我们敦促美方言行一致，切实尊重中方的核心利益和重大关切，而不是说一套、做一套。

第三，中方的对美政策是一贯的、明确的。我们致力于同美方一道努力，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。同时，我们坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。对话合作，我们欢迎；遏制打压，我们坚决反击，美方也不可能得逞。

第四，当前中美关系正处于一个重要关口。一个稳定和不断发展的中美关系，符合两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。我们敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，顺应时代潮流，客观、理性看待中国和中美关系，立即停止任何干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系的言行，同中方相向而行，推动两国关系回到正常发展的轨道。

中央广播电视总台央视记者：据报道，美方21日宣布，由于俄罗斯未能遵守条约，美国将退出《开放天空条约》。美国国务卿蓬佩奥称，美将于22日向其他缔约国通报退约决定，六个月后正式退出。如俄恢复完全遵约，美将重新考虑这一决定。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中方对美方不顾国际社会反对，执意退出《开放天空条约》深表遗憾。美方此举与其近来一系列“毁约退群”行动如出一辙，是美国固守冷战思维、奉行“美国优先”和单边主义、背弃国际承诺的又一消极表现。

美方此举不利于保持地区国家间军事互信和透明，不利于维护有关地区的安全与稳定，对国际军控与裁军进程也将产生消极影响。

中国日报记者：近日，美国传统基金会发表了一份题为《非洲的政府大楼可能是中国间谍活动的载体》的报告。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报告。该报告通篇充斥着谎言和意识形态偏见，完全以臆想为依据，翻炒所谓“中国监听非盟总部”等无稽之谈。对于这些不实之词，非洲领导人早已多次公开批驳。

事实胜于雄辩。作为非洲国家的好朋友、好伙伴、好兄弟，中方始终根据非洲国家需要，同非洲国家开展务实高效的合作，为非洲国家建设了大量基础设施项目，为非洲人民带来了实实在在的好处，也为国际伙伴开展对非合作创造了条件。非洲发生新冠肺炎疫情以来，中方多措并举，再度驰援非洲。日前，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，宣布了中方支持非洲抗疫的新举措。中国开展对非合作光明磊落，以实际行动诠释了中非命运共同体的成色，赢得了非方高度评价。

我们奉劝美方个别智库与其花时间到处散播谎言，不如花精力为非洲多做些实事。非洲人民心中有一杆秤，挑拨离间中非友好合作关系只会自取其辱。

新华社记者：据美国主流媒体报道，美国佛罗里达州卫生署数据信息负责人因坚持信息公开透明、拒绝篡改数据以配合重启经济计划被免职。另外，佐治亚州卫生署通过颠倒日期、错列数字等方式，呈现当地连续两周新增病例呈下降趋势的假象。中方对上述报道有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。最近美国媒体揭露了大量关于美国官方掩盖疫情的信息，美方有责任把问题说清楚。

深圳卫视记者：20日，美国务院负责中亚和南亚事务的助理国务卿帮办威尔斯接受媒体采访称，中国在中巴经济走廊框架下向巴提供掠夺性、不公平贷款，走廊项目缺乏透明度，中国公司持续从中获取不当收益。同时，美方希望尼泊尔接受美“千年挑战计划”下的5亿美元贷款，并暗示这样才能证明尼并非听命于中国。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这已经不是威尔斯女士第一次发表类似言论了。美方对中国同南亚国家互利合作的歪曲和抹黑，再一次暴露美国的傲慢偏见和自私狭隘。中国同南亚各国互为好邻居、好朋友、好伙伴，始终相互尊重，平等相待，携手发展。中方始终着眼于帮助有关国家提升自身发展能力，根据他们的发展需要提供金融支持，开展合作项目，从不搞强加于人，从不附加任何政治条件，也从不要求这些国家以什么行动来自己证明什么。

法新社记者：美国总统特朗普称，如果有关香港国家安全立法通过，他将会非常强硬地处理该问题。个别美国参议员也发起提案，要求对破坏香港自治的实体实施制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：国家安全是国家生存发展的基本前提。放眼世界，没有任何国家允许在其本国领土从事分裂国家等危害国家安全的活动。香港是中国的一个特别行政区，香港特区维护国家安全立法的问题纯属中国内政，任何外国无权干预。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

(责编：燕勐、杨牧)