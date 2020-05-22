原标题：第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛斐济赛区预选赛以线上形式成功举行

新华网苏瓦5月22日电（记者张永兴）21日，由中国驻斐济大使馆承办、斐济南太平洋大学孔子学院协办的第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛斐济赛区预选赛通过线上形式在斐济首都苏瓦完美谢幕，共有来自南太平洋大学劳卡拉校区和劳托卡校区的8位选手参加比赛。

南太平洋大学孔子学院（简称“南太孔院”）中方院长杨慧当天在接受新华社记者采访时表示，受新冠病毒疫情影响，本届“汉语桥”组委会决定以线上问答和提交视频的形式进行预选赛。比赛分为问答环节、演讲环节和才艺展示环节。问答环节的题目涵盖中国国情、斐济文化和跨文化交际等内容。演讲和才艺环节由候选人录制视频向组委会提交。

经过激烈角逐，来自劳卡拉校区的女学生莎蓉·莱武拉斩获一等奖，她将代表斐济赴中国参加第十九届“汉语桥”比赛。来自劳卡拉校区的另一位女学生雅诗那·楠德荣获二等奖，获得赴中国观摩第十九届“汉语桥”比赛的机会。南太平洋大学文法学院院长阿卡尼西·科德拉雅特为冠军和亚军颁发了证书和奖金。

南太平洋大学文法学院院长阿卡尼西·科德拉雅特（中）为冠军（右一）与亚军颁发获奖证书与奖金。（图片为南太孔院提供）

此次是南太孔院在中国驻斐济大使馆的支持下第七次协办“汉语桥”比赛。杨慧表示，“汉语桥”不仅为斐济汉语学习者提供了一个展示其汉语学习成就的平台，也搭起了一座中国与斐济青年进行更深层次文化交流的桥梁。

(责编：燕勐、杨牧)