国际观察：“追责索赔”落空 到底是谁害怕“调查”？

第73届世界卫生大会结束没多久，中国参与协商、140多个会员国签字赞成的大会决议墨迹未干，联合国、世卫组织和各国领导人呼吁全世界团结抗疫的声音言犹在耳，某些政客和媒体又开始造谣了。他们说此次大会决议的“核心”是“要对中国进行调查”“中国被逼在决议上签了字”。

在妄下这些匪夷所思的论断之前，他们应该考虑并回答一个问题：新中国成立以来，中国何曾被迫吞下过损害自身国家利益的苦果？

举世皆知，中国在抗击新冠肺炎疫情中，举全国之力艰苦奋战，在较短的时间内遏制了境内疫情，最大限度地保护了人民的生命健康和安全，经济社会发展协调推进。中国在第一时间与世界、包括那些无休止地诬陷攻击中国的国家，分享防控信息和经验，在自身仍十分困难的情况下积极推动国际合作，向有需要的国家提供力所能及的援助。

早在今年2月，中国即已邀请世卫组织专家组深入武汉等地考察。坦荡的中国，还怕那些无良政客和媒体叫嚣“调查”吗？

作为世界大国，中国在大是大非问题上坚持原则和底线。中国不怕“调查”，但坚决反对别有用心的政治化“调查”，更不能接受在“有罪推定”前提下，先搞污名化，再搞强加、片面、找茬儿、歧视性、把世卫组织排除在外的所谓“独立调查”。对这样的“调查”“索赔”，我们不仅要坚决反对，还要在国际社会揭穿其真目的。

事实上，那些说中国“被迫”签署世卫大会“调查中国”决议的人向世界撒了弥天大谎，因为大会决议根本未用“调查”一词，更未提到中国，而只是讲到“评估”。

世卫大会决议指出：“在最合适的时机到来时，在与世卫组织成员国商讨后，尽早启动一个中立的、独立的、全面的评估，对于世卫组织参与协调的这场新冠疫情的国际应对，在其获得的经验教训上展开评估”。显然，决议旨在对世卫组织和全球应对措施进行评估，总结经验教训，以利再战。而且，评估必须在全球疫情被真正阻断之后才能进行，当务之急是举全世之力团结抗疫。

世卫决议既未要求“调查中国”，更无“追责索赔”，显然不是谣言制造者们所期待的。他们想利用世卫大会，对中国搞“大围攻”“大甩锅”的阴谋破产了。气急之下，他们似乎也发生了分化：有的恼羞成怒，干脆拒绝在决议上签字，进而再次威胁对世卫“断供”甚至“退群”；有的则摇身一变，想洗清当初跟着别人上蹿下跳鼓噪“对中国病毒源头进行独立调查”的丑行。

面对世界上那么多顶级科学家，以及本国有正义感的政治家们的质疑，如果真的搞全面、公正、科学、透明、由世卫组织主导的调查，他们敢接受吗？

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