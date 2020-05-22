“中国与东盟：互为第一大贸易伙伴的产业合作”会议召开

图为5月22日，中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在“中国与东盟：互为第一大贸易伙伴的产业合作”视频会议上致辞。

人民网北京5月22日电 （记者 李欣怡）5月22日，“中国与东盟：互为第一大贸易伙伴的产业合作”视频会议召开。会议由中国—东盟商务理事会主办。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中表示，产业是经济增长之本。比邻而居的中国与东盟国家在防控疫情中加强产业合作，既有共同需要，也有条件。

当前，中国—东盟互为第一大贸易伙伴。今年1-4月份，中国与东盟贸易逆势增长，达1931.3亿美元，较上年同期增长了2.8%；中国与东盟贸易额占中国对外贸易总值比重14.9%，较上年同期提升了1.5个百分点。

许宁宁认为，疫情对各国经济造成一定冲击，同时也带来了区域经济产业结构调整和创新发展的机遇，包括加快数字经济发展，优化生产要素配置，更加注重挖掘区域发展潜力和开发区域市场。中国市场广阔，拥有世界上最齐全的产业体系，在全球疫情中率先复工复产，有益于支持东盟国家产品出口、完善产业配套、原料辅料供应。

许宁宁指出，合作是战胜疫情的有力武器，应该创新在商品检验检疫、海关通行、金融支持、项目开发等方面的合作思路，秉承“共商、共建、共享”原则，积极推动同舟共济的区域经济一体化；应加强各国防控疫情所实施的产业政策的沟通、对接，商议受疫情冲击较大的产业如何合作解困、受疫情冲击相对小的产业如何合作加快发展、因疫情带来需求的产业如何合作扩大发展等。

会上，泰国驻华大使馆公使衔参赞钟宝芬、老挝驻华大使馆商务参赞波沙万充分肯定中国—东盟商务理事会及时召开此次会议，强调增进产业合作是当前应对疫情造成的严峻经济形势、重整区域产业链的当务之急。

新加坡制造商总会会长符标雄、柬华理事总会副会长韩强畴、柬埔寨建筑商公会副会长庄明强、泰—中商务理事会秘书长庄介湘、缅甸货代协会会长昂钦敏、新加坡食品厂商联合会名誉会长黄延辉出席会议交流。

会上，中国砂石协会会长胡幼奕、中国水产流通与加工协会会长崔和、中国机电产品进出口商会副会长刘春、中国皮革协会名誉理事长苏超英、中国重型机械工业协会副理事长兼秘书长王继生、中国农业机械工业协会执行副会长洪暹国、中国塑料加工工业协会副理事长王占杰、中国石材协会副会长兼秘书长齐子刚、中国电力国际产能合作企业联盟常务副会长和中国电力建设企业协会常务副会长李斌相继发言，一致认为中国—东盟产业合作潜力大，在防疫期间双方开展产业对接具有重大积极意义，并代表本行业的中国企业向东盟方表达了积极合作的愿望。

中国自行车协会理事长刘素文、中国有色金属工业协会副会长丁学全、中国建筑节能协会常务副秘书长邹燕青、中国渔业协会常务副秘书长彭斌辉、中国信息产业商会副秘书长陈胜喜、中国建筑材料流通协会副秘书长陈媛等中方全国性行业商协会代表也参加了会议。

中国—东盟商务理事会是中国与东盟的对话合作机制之一。今年2月下旬，中国—东盟商务理事会牵头中方和东盟方80个全国性行业商协会，共同发出了《中国—东盟工商界合作防控新冠肺炎疫情的倡议》，呼吁工商界合作助力早日打赢疫情阻击战，为保障本地区民众健康及安全、推动双方经贸往来和各国经济增长做出贡献。

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