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2020年大西洋飓风季活跃度很可能“高于正常”

2020年05月22日15:46  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿5月21日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国家海洋和大气管理局气候预测中心21日公布的预测数据显示，今年大西洋飓风季的活跃度很可能“高于正常”。

　　据预测数据，今年大西洋飓风季活跃度“高于正常”的概率为60%，而“接近正常”和“低于正常”的概率分别为30%和10%。

　　数据还显示，今年大西洋飓风季可能会出现13到19个持续风速达每小时39英里或以上（1英里约合1.6公里）的命名风暴，其中的6到10个可能演化为持续风速达每小时74英里或以上的飓风，包括3到6个持续风速达每小时111英里或以上的强飓风。

　　大西洋飓风季通常每年从6月1日持续至11月30日。据统计，一个大西洋飓风季平均出现12个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。2019年大西洋飓风季活跃度“高于正常”，共出现18个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。

　　美国国家海洋和大气管理局说，多重因素相互作用使今年大西洋飓风季活跃度可能“高于正常”，包括没有厄尔尼诺现象抑制、热带大西洋和加勒比海水温高于平均、垂直风切变减少等。

　　美国联邦紧急措施署官员卡洛斯·卡斯蒂略说，新冠疫情下，希望民众在制定或完善个人和家庭防灾计划时，记得把保持社交距离等防疫措施纳入考虑范围。

(责编：于洋、刘洁妍)
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