在南中资企业疫情防控及安全生产视频工作会议举办

人民网约翰内斯堡5月21日电 （刘畅） 21日，南非中国经贸协会组织召开在南中资企业疫情防控及安全生产视频工作会议，旨在传达国内最新精神，分享经验，了解诉求，并结合南非疫情发展的实际情况指导在南中资企业做好疫情防控和安全生产工作。中国驻南非大使馆经商处赵中屹公参连线本次会议并提出工作要求。

南中经贸协会会长汪文安首先汇报疫情发生以来中资企业的整体防疫和生产情况，以及各企业今年以来在当地履行社会责任、携手南非共同抗击疫情的代表性事例。他表示，疫情发生以来，在大使馆经商处的坚强领导下，在各会员单位的大力支持下，中资企业积极开展疫情防控工作。目前，协会163家会员单位的近1500名中方外派员工没有出现感染。他说，当前，南非的疫情发展形势不容乐观，希望各在南中资企业结合国内有关部门的要求和指导，进一步增强防控意识，完善防控预案，力争不发生聚集性疫情、力争不发生因疫情导致死亡病例，确保境外员工生命安全和身体健康、确保境外国有资产不受损失。

随后，7家中资企业分别代表各行业和协会地区分会分享了防疫经验及履行社会责任方面的成功做法。其中，中国中车代表王国军介绍了本单位成立区域协同防疫工作组的情况，中车通过与几家单位协同，形成网格化管理、区域化防控的境外防疫方案，制定《疫情防控应急演练流程图》并牵头进行应急实战演练。中国建设银行约翰内斯堡分行代表骆梅炜表示，今年以来，建行约堡分行累计为疫情捐赠近250万兰特。同时，借助建行全球撮合平台协助南非采购、调配医疗物资。据河钢南非矿业公司PMC代表韩精华介绍，该公司目前防疫物资储备充足，公司制定全新生产作业操作规程及行为准则，并根据南非政府要求实施停产、复产。华为南非公司代表陈侃表示，南非进入全国封锁之后，华为进一步加强公司的防疫工作，包括减少本地服务人员数量，仅保留最基本的人员配置；组织线上云健身课程活动等，此外，华为已向南非当地捐助了累计超过1000万兰特的防疫物资。海信南非公司代表刘斌表示，自新冠肺炎在南非蔓延之初，开普敦分会和海信南非公司立即启动制定各项防疫措施，协调采购了较充足的防疫物资，制定了详细的复产复工执行预案。复工后，第一时间组织复工防疫防护培训；工厂管理层每日对复产预案执行情况进行点检和总结。中远海运代表潘勇在发言中介绍了德班分会和中远海运的防控情况。该公司除建立防控组织、制订3级防控措施外，还针对当前南非疫情情况加强了对本地员工、办公室和船舶的防控。一汽南非代表解振祥介绍了曼德拉湾市的疫情发展以及分会防控情况，并表示一汽南非库哈工厂在疫情爆发后成立了防控小组，制定了应急处置流程图和复工方案。在复工后，加强对员工健康监测，指导员工做好个人防护等。

赵中屹公参在发言中首先代表中国驻南非大使馆对中资企业近期的工作予以肯定。他表示，自疫情发生以来，驻南非使馆一直对中资企业机构的疫情防控工作十分重视，第一时间制定应急预案并建立了中方外派员工（含家属）健康状况“零报告”制度，并多次书面传达国内和使馆关于做好疫情防控工作的重要指示精神和要求。3月5日，南非确诊第一例新冠病例，在大家的共同努力下，我在南中资企业机构中方外派员工及家属迄今保持“零输入”、“零感染”的良好态势。面对南非可能更加严峻的疫情防控形势，赵中屹强调，值此国内两会召开之际，确保我在南企业机构及人员安全意义重大，各在南中资企业应切实做好以下几方面工作，包括正确处理好疫情防控和复工复产的关系；全面抓好安全工作，防范化解内外安全风险；及时排查化解矛盾和有针对性地加强教育引导，将稳住人心、稳在当地工作落在实处；以及企业结合自身实际，主动投入所在社区抗疫工作，出钱出力提供各种支援，分享中国抗疫经验，树立中资企业机构良好形象等。赵公参最后表示，希望广大中资企业团结一致、再接再厉，力争取得抗击疫情的全面胜利。

本次视频会议由协会常务副会长李涛主持，90余家在南中资企业派代表参加。

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