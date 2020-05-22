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驻巴大使驳斥美官员：中巴经济走廊符合中巴发展需要

2020年05月22日15:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡5月22日电（记者 丁雪真）中国驻巴基斯坦大使姚敬21日在出席庆祝中巴建交69周年视频研讨会时表示，中巴两国是全天候战略合作伙伴，一贯相互信任，相互理解，在彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。无论国际和地区形势如何变化，中巴友谊始终牢不可破。当前，中巴关系发展势头良好。两国高层交往频繁，互利合作不断拓展深化。“一带一路”合作和中巴经济走廊建设成果丰硕，产生积极经济社会效益，有力促进巴国家发展和民生改善。我们愿同巴方共同努力，携手推动中巴关系不断取得新的发展，打造新时代更紧密的中巴命运共同体。

针对美国负责南亚与中亚事务的首席副助理国务卿爱丽丝·威尔斯近期抹黑中巴经济走廊的言论，姚敬表示，威尔斯女士态度傲慢跋扈，以教师爷的口吻兜售所谓美国模式，好像这个世界上只有美国绝对正确，别国没有发展道路和模式的选择。威尔斯女士无知浅陋，引用的中巴经济走廊事实和数据漏洞百出。威尔斯女士满脑零和思维和冷战思维，她涉走廊合作的言论是对巴内政的粗暴干涉，也是对中巴关系的冒犯。

姚敬说，我们已经数次批驳她所谓的“债务负担”、“不透明”论调，大量事实和证据说明中巴经济走廊符合中巴两国发展需要，符合两国发展利益。美国官员多次抹黑中巴经济走廊，挑拨中巴关系。如果美方愿意与巴方开展合作，帮助巴基斯坦加快国家发展建设，我们希望美方能说到做到，而不是总耍嘴皮子，总做搅局者。自己做不到，也不让别人做，自己做不好，也不让别人做好。中巴两国政府将继续坚定不移地推动中巴经济走廊建设，继续推动中巴全天候战略合作伙伴关系向前发展，让更多的巴基斯坦民众从中受益，让更多的中巴合作成果惠及地区以及世界。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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