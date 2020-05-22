新冠在美国被染了色 揭开美式“平等”的虚伪

新冠肺炎疫情肆虐全球，感染者上至多国政要、奥斯卡影帝、NBA球星，下至白丁俗客、平头百姓，人们由此得出结论：“新冠病毒是一种人人平等的病毒”。但多家官方数据却揭开了一个残酷的真相：疫情正在加剧美国社会的不平等现象，非洲裔美国人等有色人种与贫穷地区受疫情冲击最为严重。

在美国，黑人患新冠病毒肺炎的死亡率是白人的2.4倍，是亚裔和拉美裔的2.2倍。总体来看，在全美新冠死亡病例中，黑人所占比例为25%，但实际上黑色人种仅占美国总人口的13%，黑人的死亡比例与其所占人口结构的比例完全不相符。

差异巨大的数据暴露出来的是种族间健康状况和社会福利的不平等，而这背后更深层次的原因是美国长久根深蒂固的种族偏见与歧视、加之其衍生出来的一系列诸如医保覆盖率、住房、就业等不平衡因素，“使黑人在与新冠病毒战斗时，打的是一场全然不同的战争，无资源、无支持、无检测、无胜算。”

新冠疫情暴发以来，美国非白人种族和低收入人群的新冠患者缺乏检测和平等护理救治的新闻报道层出不穷，然而，美国总统特朗普在被问到医疗资源分配不均衡的问题时，却轻描淡写地答复道：“或许这就是人生吧！”

1776年美国《独立宣言》中赫然写着“人人生而平等”，疫情之下的美国真如其所宣称的那样实现人人平等了吗? 疫情本应是一个改变社会不平等现象的机会，然而灾难反映的现实却是残酷的，很多群体恐怕压根就没感受到过平等，病毒在美国，还是被染上了颜色。正如《华盛顿日报》日前刊发的报道所言：“美国的抗疫成了一场国际批准的杀戮……故意牺牲老人、工人、黑人和拉美裔人口。”

亚裔人种感染和死亡比例都是最低的，但早就被当成了原罪，遭遇了无数语言乃至暴力的虐待。疫情暴发后，特朗普抛出“中国病毒说”，无端指责虽证据拙劣、漏洞百出，却增加了种族主义者对中国人和亚裔施加毫无道理迫害的机会。这超出了国家间的竞争，是对14亿中国人的恶意，是对1732万在美亚裔的恶意，也是对380万在美华裔的恶意。

在亚太政策暨策划协会网站上，从3月19日至今的两个月内就有超过1800起针对亚裔在美国被歧视和攻击的记录，受害者被人吐口水，购物时被刺伤，因戴口罩而被避开，被禁止搭车。就连部分需要被救治的新冠患者在医院都坚持要白人医生救治，而实际上，在美国18% 的医生和10%的护士均为亚裔，他们的“坚持”也着实讽刺。

病毒展开的是无差别的攻击，但每个人在疫情期间的经历都是不同的，不是所有治病救人的医护工作者都能被善待，也不是所有人都能对弱势群体的挣扎感同身受。

美国本就是多元种族国家，一场全球疫情暴露了其长期种族隔离和歧视性政策带来的恶果，揭开了美国对自由平等的包装和粉饰。疫情当下，我们不禁要问美国政客：除了过嘴瘾，能否干点正事？别让病毒也染上种族的颜色。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)