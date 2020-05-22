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综合消息：非洲新冠确诊病例超9.6万 中国援非抗疫获赞

2020年05月22日14:02  来源：新华网
 

　　新华社洛美5月21日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心21日发布的新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例96829例，累计死亡3031例，累计治愈38334例。马里媒体发表文章称赞中方在困难时刻雪中送炭。

　　21日，非洲地区新增确诊病例较多的国家包括：南非新增确诊1134例，累计19137例；刚果（布）新增49例，累计469例；赞比亚新增34例，累计866例；科特迪瓦新增70例，累计2301例；肯尼亚新增80例，累计1109例；毛里塔尼亚新增32例，累计173例。

　　加纳卫生部21日说，加纳新冠患者增加有所放缓，具体表现在单日增加病例数、接诊数下降，隔离中心的病人数量也逐步减少。

　　坦桑尼亚总统马古富力21日宣布，该国大学以及高三学生将于6月1日复课。此外，该国也将于6月1日开始恢复体育赛事。

　　多哥全国新冠疫情协调员莫哈曼21日说，已经对首都洛美监狱的约2000名囚犯进行了集体新冠病毒检测。

　　马里《独立者报》发表了题为《中国政府和中资企业积极向马里提供援助》的文章，列举了疫情暴发以来中方向马方提供的各类援助，称赞中方在困难时刻雪中送炭。

　　中国驻佛得角使馆20日邀请四川省卫生健康委员会联合举办抗疫视频培训会，为在佛侨胞和中资机构人员普及新冠疫情防控知识。（执笔记者：肖玖阳；参与记者：荆晶、张玉亮、邢建桥、杨孟曦、赵宇鹏、吴长伟、张改萍、曹凯、李斯博、王松宇、聂祖国、王守宝、吕天然、许正、文浩、郑扬子、乔本孝、高竹）

(责编：于洋、刘洁妍)
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