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综合消息：欧洲疫情持续缓解 多国重开边界促旅游

2020年05月22日14:00  来源：新华网
 

　　新华社布达佩斯5月21日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲多国21日发布的数据显示，欧洲地区新冠疫情持续缓解，多国已重新开放或计划开放边界，为即将到来的夏季旅游旺季创造条件。

　　21日，除英国外，欧洲疫情最严重的国家新增确诊病例均下降至三位数。意大利民事保护部当天发布的数据显示，该国新增确诊病例642例，现有患者比前一天减少1792人，降至60960人；西班牙新增确诊病例482例，德国新增745例，法国新增318例，只有英国居高不下，新增2615例。

　　法国总统马克龙18日与德国总理默克尔举行视频会议时表示，目前正在研究如何帮助欧洲旅游业复苏。法国欧洲和外交部国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳20日表示，如果想要重新振兴旅游业，欧盟各国之间的协作必不可少，其目标是欧洲各国在“6月15日左右”逐步重新开放边界，民众可在欧洲境内自由旅行。

　　德国将于6月15日取消欧盟范围内的旅行警告。德国外长马斯18日与西班牙、意大利等10个欧盟国家外长举行视频会议，探讨取消夏季旅行警告的可能性。马斯会后宣布，德国政府将取消涉及欧盟的旅行警告，取而代之的是针对个别国家的旅行建议。他表示，欧盟国家经济非常依赖旅游业，德国将与之一道为夏季旅游创造条件。

　　意大利总理孔特日前宣布，意大利自6月3日起重启国际旅游，届时来自欧盟其他成员国的游客入境后无须隔离，这将为旅游业复苏奠定基础。

　　奥地利总理库尔茨21日表示，将对旅游业从业人员进行新冠病毒检测，以保障游客今夏在奥地利度假安全。奥地利政府当天还宣布增加旅游推广预算，举办名为“到奥地利度夏”的推介活动。最新民调显示，奥地利36%的民众已制定夏季旅游度假计划。

　　希腊将从6月15日再次向外国游客打开大门，首批开放对象包括中国、日本、澳大利亚以及邻国塞浦路斯、保加利亚、阿尔巴尼亚、北马其顿等19个国家。这些国家的游客只能从雅典国际机场入境，无须进行新冠病毒检测和隔离，但有可能在机场被随机抽检。

　　为吸引外国游客，斯洛文尼亚政府正在与邻国商议签订过境协议。斯政府发言人耶尔科·卡钦21日宣布，预计本周末之前将与克罗地亚达成过境协议，与匈牙利和奥地利也有望达成协议。

　　波罗的海三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚已于5月15日零时彼此重新开放边界，形成欧盟内部首个“旅行圈”，以期提振受新冠疫情冲击的经济及旅游业。

　　拉脱维亚政府21日宣布，自6月1日起放宽学校教学、体育训练、文艺团体活动等方面的防控措施。此外，自6月3日起，拉脱维亚全面恢复医疗服务，但各医院须为医护人员和患者提供个人防护用品。

　　拉脱维亚交通部长林凯茨21日宣布，波罗的海航空公司5月18日已恢复里加至维尔纽斯、塔林的航班，5月25日至6月9日期间将陆续恢复里加至阿姆斯特丹、汉堡、维也纳和杜塞尔多夫的直航。

　　捷克外交部表示，捷克将于6月中旬开放与奥地利和斯洛伐克的边界。塞尔维亚政府宣布，计划6月1日重新开放与邻国阿尔巴尼亚、波黑、黑山和北马其顿之间的边界，允许人员自由往来。

　　卢森堡航空公司宣布，将在5月底开通卢森堡与斯德哥尔摩、里斯本、波尔图、汉堡和慕尼黑5个城市之间的航线。塞浦路斯宣布，外国游客6月9日起可以入境，但必须持有2天内开的健康证明。匈牙利21日已重新开放与罗马尼亚的边界，并正在与斯洛文尼亚商讨尽快重开两国边界。（执笔记者：袁亮；参与记者：陈占杰、张毅荣、张保平、潘革平、和苗、李德萍、于帅帅、张章、郭明芳、于涛、林晶、高磊、陈晨、杨晓红、蒋雪、林惠芬、石中玉、张琪、彭立军）

(责编：于洋、刘洁妍)
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