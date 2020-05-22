荷比卢疫情趋缓 重启旅游促进复苏被提上日程

新华社布鲁塞尔5月21日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国21日分别报告新冠累计确诊病例44470例、56235例和3980例。随着疫情趋缓，恢复旅游以推动经济复苏事宜被提上日程。荷兰、比利时、卢森堡等5国外长正在就重开边境、恢复5国间旅游展开密集磋商。

比利时国家公共卫生研究所21日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例252例，累计确诊56235例；新增死亡病例37例，累计死亡9186例。新增住院人数71人，目前正在住院的患者有1448人，其中277人处于重症监护中。

据比利时媒体20日报道，比利时外交与国防大臣菲利普·戈芬正在与荷兰、卢森堡、法国和德国的外长就重新开放边境、恢复相互间旅游展开密集磋商。比利时布鲁塞尔南-沙勒罗瓦机场20日宣布将从6月15日重新向乘客开放。

荷兰国家公共卫生与环境研究所21日发布公报说，24小时内荷兰新增确诊病例253例，累计确诊44470例；新增死亡病例27例，累计死亡5775例。当日新增入院患者13例。

荷兰政府认为，经济快速复苏的希望已经破灭。荷兰经济事务与环境大臣埃里克·维贝斯日前说：“我们现在知道这将不会是V型复苏，而且时间不会短。”

卢森堡政府21日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例9例，累计确诊3980例；无新增死亡病例，累计死亡仍为109例。目前医院收治普通新冠病例56例，另有6例处于重症监护中。

为帮助陷入困境的旅游业，卢森堡财政大臣皮埃尔·格拉梅尼亚20日宣布，政府将向国内16岁以上居民以及跨境工作者每人提供面值50欧元的消费券，可在本国所有旅馆使用。

卢森堡航空公司宣布，将在5月底开通卢森堡与斯德哥尔摩、里斯本、波尔图、汉堡和慕尼黑5个城市之间的航线。卢航旅游公司也将很快复工，为接待来自上述地区的游客做好准备。

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