全球疫情简报：美机构统计美、俄、巴西等6国确诊病例均超20万

新华社北京5月22日电21日全球疫情简报：美机构统计美、俄、巴西等6国确诊病例均超20万

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间21日10时（北京时间16时），全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加103981例，达到4893186例；死亡病例较前一日增加4467例，达到323256例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间22日7时32分，全球确诊病例达5097944例，死亡病例332425例。美国确诊病例升至1576542例，死亡病例94661例。累计确诊病例超过20万例的国家还有俄罗斯、巴西、英国、西班牙和意大利。

新闻事件

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）第76届年会21日通过视频会议方式举行。与会各方协商一致通过“加强亚太区域合作，应对传染病和危机的经济社会影响”决议，呼吁亚太各国坚守多边主义，强化区域团结与协作，共同应对新冠疫情对亚太经济社会带来的严重冲击。决议还表达了对世界卫生组织的支持。

俄罗斯21日报告单日新增确诊病例不足1万例，专家认为新增病例曲线可能已越过“波峰”。

巴西卫生部21日晚间发布的数据显示，过去24小时该国新增确诊病例18508例，累计310087例；新增死亡病例1188例，累计死亡20047例。

意大利总理孔特21日在议会下院表示，意大利逐步“解封”后将面临更严峻的挑战。

美国和加拿大研究机构的学者21日在《自然》杂志发表评论说，在应对新冠疫情过程中，一些国家设想用发放“免疫证书”的方式调整防控措施，这不会取得想要的效果，甚至会带来更多问题。英国、德国等国专家近日曾提议，在大规模血清抗体检测后，对有抗体的人群发放“免疫证书”，让他们免于活动限制，可以复工复产。

美国劳工部21日公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数为243.8万，凸显新冠疫情持续对美国就业市场造成严重冲击。

据日本广播协会电视台报道，日本首相安倍晋三21日宣布，解除关西地区大阪府、京都府和兵库县三地的紧急状态，而包括东京都在内的首都圈4个都县以及北海道继续维持紧急状态。

东京奥组委首席执行官武藤敏郎21日表示，关于明年奥运会无法举行就会取消的说法，并非是东京奥组委和国际奥委会之间的共识，他也不认为国际奥委会主席巴赫会取消奥运会。

韩国教育部21日确认，政府仍将按计划推动中小学如期恢复在校授课。前一天，韩国返校首日因2名高三学生确诊感染新冠病毒，导致当天多所学校暂停复课。

涉华动态

中国向古巴政府捐赠的新一批抗疫物资20日在古巴首都哈瓦那完成交接。古巴公共卫生部代表古巴政府对中国政府和各界援助表示感谢，认为中国积极与世界各国分享经验、开展国际合作，在全球抗疫斗争中发挥了重要作用。

中国驻英国大使刘晓明20日在英国工业联合会举行的视频会议上，就英国工商界及民众关心的如何顺利重启经济并防范新冠疫情反弹等介绍了中国经验。

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