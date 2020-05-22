南非主流媒体：全球贡献率超70% 中国减贫经验值得借鉴

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人民网约翰内斯堡5月22日电 （王磊）5月20日，南非第二大新闻网站独立传媒刊发评论文章“南非实现快速减贫可以学习的经验”，指出南非因疫情而陷入更严重贫困之际，中国等国减贫经验值得学习借鉴。主要内容如下：

中国创造了世界近代史上最成功的减贫故事。据世界银行统计，上世纪八十年代以来，超过8.5亿中国人摆脱了极端贫困，对全球减贫贡献率超过70%。1994年，中国实施了一项为期7年的扶贫计划，帮助8000万人摆脱了贫困。此后，中国又于2001年和2011年先后实施了两个为期10年的扶贫计划，使中国成为第一个实现联合国千年发展目标中“将贫困人口减半”的国家。

中国减贫战略是推行农村最低生活保障标准，改善农村基础设施和教育水平，推进农村合作医疗等。最重要的是，中国始终将发展作为摆脱贫困的根本方式，切实增强贫困地区和人口的自我发展能力，特别是针对妇女儿童、残疾人和少数族裔等弱势群体。中国还实施创新战略，通过调动公共和私营部门资源，以工业反哺农业，城市带动农村发展。中国计划今年底前实现全部脱贫，“不让任何一个人掉队”。

中国政府始终强调，消除贫困的关键是确保包容性增长。在南非因疫情而陷入更严重贫困之际，可学习借鉴中国成功的减贫模式与经验，制定本国长期发展战略，把对农村贫困人口的支持作为优先事项，争取实现快速减贫。

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