中南基础教育部门首次举行抗疫经验交流视频会

人民网约翰内斯堡5月22日电（王磊）据中国驻南非使馆消息，5月21日，应南非基础教育部要求，中国教育部与南非基础教育部举行“中南基础教育抗疫经验交流视频会”。教育部国际合作与交流司刘锦司长主持会议。南非基础教育部总司长姆维利和三位副总司长代表南基教部出席并全程参会。来自两国基础教育主管部门和中方中小学等14位代表参会。双方就中小学复课、校园防疫管理及师生后续防护等议题进行了深入交流。

驻南非使馆李南临时代办代表使馆出席交流会并致辞。他表示，疫情防控是当前人类与病毒的全球之战。中国率先采取了史无前例的重大抗疫举措，并为此付出了巨大代价和牺牲，取得了阶段性的成果，不仅维护了中国人民和世界人民的健康和生命安全福祉，还得到了世界卫生组织及一切不带政治偏见国家的肯定，也为维护世界公共卫生安全承担了应尽的责任，做出了应有的贡献。在此过程中，中方也得到南方各界的大力支持，中方对此深表感谢。

他表示，中国疫情得到有效管控之后，立即积极投身于支援世界各国的抗疫斗争中，向包括南非在内的非洲各国及其他国家提供力所能及的帮助。南非疫情暴发以来，中南两国领导人、政党和各界间都保持着良好的联系、沟通和互动，通力合作，携手抗疫。5月15日习近平主席同拉马福萨总统再次通电话。习近平主席充分肯定了南非政府采取的一系列应对疫情举措以及所取得的积极成效，表示，作为好朋友、好伙伴、好兄弟，当前形势下，中国和非洲比以往任何时候都更需要命运与共、团结抗疫、共克时艰，中方将继续给予南非坚定支持和力所能及的帮助。拉马福萨总统表示，南中两国在很多问题上拥有共识，双方关系坚固良好。南非感谢中方为非洲国家持续提供宝贵帮助和支持，中国是南非和非洲国家真正的朋友和面临困难挑战时可以依赖的伙伴。共同抗疫使中南关系更加巩固，友谊更加深厚。

他说，两国的卫生疾控部门、科技和两军之间近来都分别举行了抗疫经验视频交流会。非常高兴今天两国的教育部门进行视频连线，交流本领域抗疫经验。相信通过这次交流，两国基础教育防疫工作将更加科学完善，两部门之间的联系和合作将进一步加强，中南基础教育界通过困难共当，经验分享，彼此会更加凝聚起抗疫的信心和勇气，也会为我们尽早彻底战胜疫情，恢复社会正常秩序提供智慧和力量。

刘锦司长在致辞中表示，中国教育部高度重视与南方开展交流合作，愿根据南方需求，密切教育领域疫情信息分享及经验交流，加强两国教育部门间团结协作。“人心齐，泰山移”，只要双方携手互助，就一定能够战胜任何困难。

在随后的视频交流中，中国教育部基础教育司陈东升副司长就停课期间及返校复课后在教师教学工作方面所提供的相关支持，以及为降低疫情影响而对返校复课后学校课程和考试进行调整等举措进行了交流；体育、卫生与艺术教育司万丽君副司长就如何做好开学前校园防疫管理、返校复课后师生员工卫生防疫，以及学生上下学交通防疫举措等分享了中国经验。北京市第二中学薛丽霞校长就该校复课后师生防护等具体做法做了深入介绍。

姆维利总司长感谢中国驻南非使馆和中国教育部组织并参加此次视频会议，感谢中方的专业介绍和务实建议，他和同伴们对中方与南方分享基础教育部门抗疫的“中国经验”表示感谢。他表示，南非疫情日趋严峻，南方正在做学校复课的相关准备。本次交流会信息量大、务实高效，中方做法为南非学校抗疫提供了非常有价值的参考镜鉴，南非基础教育部将积极吸收中国的宝贵经验，全力开展好中小学抗疫和复课工作。

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