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美国称将退出《开放天空条约》

2020年05月22日13:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿5月21日电 （记者 李志伟）当地时间5月21日，美国国务卿蓬佩奥发表声明确认，美国将退出《开放天空条约》。

蓬佩奥在声明中说，美国将于22日向《开放天空条约》所有其他缔约国发送美国决定退出《开放天空条约》的通知。

“从明天起6个月后，美国将不再是该条约的签约国。”蓬佩奥在声明中说：“但如果俄罗斯重新完全遵守条约，我们可能会重新考虑退约的决定。”他说，参与《天空开放条约》“不再符合美国的利益”。

蓬佩奥将美国退出该条约的原因归咎于俄罗斯，他声称俄罗斯“多年来一直公然地，并不断地以各种方式违反该条约”。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约规定，30多个签约国之间可以对对方领土进行非武装方式的空中侦察，以检查其执行国际武器控制条约的情况，增强军事透明度，避免由于猜忌而造成的紧张。俄罗斯于2001年5月批准了这个条约。

此前便传出美国将退出《开放天空条约》。北约和乌克兰等国曾敦促华盛顿不要退出《开放天空条约》。路透社评论说，这是特朗普政府旨在退出全球主要条约的最新举措。“特朗普的决定让人们更加怀疑华盛顿是否会寻求延长《新削减战略武器条约》。”后者是美俄之间仅存的核军控协议。

《纽约时报》报道说，特朗普的这一决定，更加证实了，他正准备退出与俄罗斯的《新削减战略武器条约》。根据这一条约，美俄双方部署的核弹头数量不超过1550枚。而这一条约即将于明年2月到期。但美俄尚未就该条约续约问题进行任何实质谈判。

特朗普21日表示，如果“俄罗斯不履行该国义务”，美国将不再受《天空开放条约》的限制，但也不排除重新加入条约或拟定新约的可能性。

俄罗斯外交部军控与防扩散局局长伊尔马科夫当天表示，还未从华盛顿方面收到官方通知，若美国决意退出，俄方对此表示遗憾。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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