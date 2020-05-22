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联合国各国代表“云聚一堂”庆祝首个“国际茶日”

2020年05月22日09:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国5月21日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表团和联合国粮农组织21日共同举办首个“国际茶日”线上庆祝活动。联大主席班迪、中国常驻联合国代表张军与来自俄罗斯、埃及、斯里兰卡、哈萨克斯坦、尼泊尔、肯尼亚、孟加拉国、匈牙利、黎巴嫩、荷兰等20多国常驻联合国代表及近200位嘉宾“云聚一堂”，共同纪念该节日。

首个“国际茶日”的主题是“茶与可持续发展”。联大主席班迪发表致辞表示，茶产业关系减贫、消除饥饿、气候行动及提升包容性等第74届联大关注的重点领域，是许多最不发达国家的主要经济来源。班迪呼吁国际社会携手促进茶产业可持续发展，帮助相关国家落实可持续发展目标。中国农业农村部部长韩长赋向庆祝活动致视频贺辞，预祝活动圆满成功，呼吁各国为民兴茶、健康饮茶、开放促茶。

张军在开幕辞中表示，第74届联大通过决议确定5月21日为“国际茶日”，充分肯定了茶对人类社会、经济、文化的珍贵价值，为深化茶领域合作提供了新的契机。习近平主席专门向“国际茶日”系列活动致贺信，表示中方愿同各方一道，推动全球茶产业持续健康发展，深化茶文化交融互鉴，让更多的人知茶、爱茶，共品茶香茶韵，共享美好生活。

张军呼吁大家利用当前特殊时期，隔空相约，共同品茗、共同思考，共同为多边主义、为人类的共同未来探寻方向。等到再见面时，将思考变成行动，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

俄罗斯、埃及、斯里兰卡、哈萨克斯坦、尼泊尔、肯尼亚、孟加拉国、匈牙利、黎巴嫩常驻代表，阿根廷常驻团临时代办，土耳其常驻副代表等纷纷发言表示，茶从中国传出，成为仅次于水、最受世界人民欢迎的饮品，饮茶也已成为许多国家世代相传的传统文化。茶产业是许多发展中国家的重要经济来源，茶产业可持续发展对各国经济发展、落实可持续发展目标有重要影响。新冠肺炎疫情对茶产业造成冲击，国际社会应凝聚力量，帮助茶产业和从业者渡过难关。

联合国粮农组织总干事屈冬玉通过视频致闭幕辞，祝贺“国际茶日”活动圆满成功，表示饮茶文化源远流长，茶产业支撑着数百万农村地区人口的生计，希望各方携起手来，促进茶产业可持续发展。

活动现场，中方展示了传统青瓷、紫砂茶具和各式茶叶，并通过穿插播放精美视频，同与会嘉宾“云分享”中国茶产业可持续发展的生动景象。茶文化视频展示了六大茶系各自特色，描绘了一片茶叶从大山深处走进百姓茶杯，从茶树嫩芽经过采、制、冲、泡成为美味茶汤的奇妙历程。茶与减贫视频讲述了种茶制茶助力数十万茶农脱贫增收，诠释了“绿水青山就是金山银山”的重要理念。茶产业应对疫情视频则展现了地方政府和从业者齐心协力，依托网络平台销售产品、积极开展复工复产的抗疫图景。有关视频受到各方一致称赞，大家对历史悠久的中国茶文化兴致盎然，认为茶叶促进减贫、茶产业抗击疫情的“中国故事”为其他国家特别是发展中国家提供了有益借鉴。俄罗斯、尼泊尔、肯尼亚也以视频形式展示了本国饮茶习俗和茶产业抗击疫情情况。

在纽约疫情形势依然严峻、联合国继续实行居家办公的背景下，首个“国际茶日”庆祝活动依托网络，通过新颖的交流方式、丰富的展示内容，营造出非常时期特有的温馨气氛。整场活动持续近两个小时，结束之际各国嘉宾互相挥手告别，都感到意犹未尽。会后，多国大使纷纷通过社交媒体转发照片和视频，对庆祝活动给予高度评价。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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