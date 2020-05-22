特朗普：即便遭遇“第二波疫情”，美国也不会关闭经济

人民网华盛顿5月21日电（记者郑琪）当地时间21日，美国总统特朗普对媒体表示，即使遭遇第二波新冠肺炎疫情，美国也不会关闭经济。

特朗普当天前往密歇根州参观一家福特工厂，被问及关于第二波疫情的问题时，他回答，“人们说这是一种非常明显的可能性，这是标准的（情况）”。“我们要去灭火。我们不会关闭这个国家，”特朗普说，“不管是灰烬还是火焰，我们都要把它扑灭。但我们不会关闭我们的国家。”

美国疾病控制与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前接受《金融时报》采访时表示，新型冠状病毒在南半球的迅速传播表明，今年秋冬季美国可能再次爆发疫情。雷德菲尔德警告称，美国必须在未来几个月迅速提高病例追踪能力，以避免当季节性流感与第二波疫情同时爆发时出现另一场公共卫生危机。

雷德菲尔德说:“我们看到有证据表明，人们对新冠病毒会像流感一样南下至南半球的担忧正在成为现实，你们也看到现在巴西正在发生的情况。当南半球疫情结束时，我怀疑它会在北半球再次登陆。”

雷德菲尔德承认美国被新冠病毒打了个措手不及，表示“几十年来这个国家对此毫无准备”。他将美国的高死亡率归咎于两个因素：公共卫生组织资金的缺乏，比如美国疾控中心；以及美国人糟糕的潜在健康状况，例如肥胖和糖尿病。

雷德菲尔德说，随着各州开始重新开放，美国将需要大大提高其识别和隔离聚集性暴发病例的能力。他同时承认，美国疾控中心很难获得开展此类识别系统所需的即时案例数据。“有时数据不是以电子形式收集的。这些数据需要集中并发送到各州，然后再发送到疾控中心。事实是，数据经常会延迟并且不完整。”

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