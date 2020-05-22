亚太国家通过决议呼吁坚守多边主义团结合作抗击疫情

人民网曼谷5月21日电（记者孙广勇）5月21日，联合国亚太经社会第76届年会协商一致通过“加强亚太区域合作，应对传染病和危机的经济社会影响”决议，呼吁亚太各国坚守多边主义，强化区域团结与协作，共同应对新冠肺炎疫情对亚太经济社会带来的严重冲击。决议还表达了对世界卫生组织的支持。

决议对新冠肺炎疫情肆虐给亚太地区和全球造成生命损失表达哀悼，认为抗击疫情的首要任务是保证生命安全和人民健康，呼吁各国坚持多边主义，遵循团结一致、多边合作的精神，加强区域合作，以人民为中心，保证所有人都能不受阻碍地获得帮助和援助。决议特别重申联合国在应对全球疫情中的关键作用，特别强调世卫组织在协调全球应对行动和遏制病毒传播方面的重要性。

决议通过后，中国常驻亚太经社会代表黎弘表示，新冠肺炎疫情发生以来，亚太各国守望相助，团结一致。在中方最艰难时刻，许多国家给予了宝贵支持，我们深表感谢。在其他国家遭受疫情冲击时，中方同样感同身受，毫无保留分享防控诊疗经验，派出医疗专家组，提供急需医疗物资援助，有力支持全球抗疫。在抗击疫情中我们迎来联合国成立75周年，面对空前危机，我们比任何时候都更需要多边主义，需要联合国和世卫组织发挥核心领导作用。亚太国家应秉持人类命运共同体理念，将人民生命安全和健康置于首位，携手应对疫情挑战。

黎弘强调，各方刚刚通过的决议向外传递了清晰、明确的政治信号，表达了亚太国家对多边主义的坚守和团结抗击疫情的决心和意愿，也重申对世卫组织在协调全球抗疫行动中领导作用的肯定和支持。中方将秉承决议精神，与各方一道，坚持不懈努力，以实现早日控制、减轻和击败疫情。

会上，蒙古国、泰国、菲律宾、马来西亚、乌兹别克斯坦等多个国家感谢中国在抗击疫情中发挥的重要作用和提供的帮助，认为无论大小、贫富，没有国家能在疫情中独善其身。亚太国家唯有加强团结合作，才能取得对新冠疫情战斗的决定性胜利。

联合国亚太经社会是联合国在亚太地区最重要的经济社会发展机构，也是本地区最大的政府间组织。亚太经社会有53个成员国，包括中国、美国、澳大利亚、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国等亚太地区国家和英国、法国、荷兰等域外国家。

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