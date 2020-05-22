加州大学将停止使用SAT和ACT大学入学考试

人民网旧金山5月21日（记者邓圩）当地时间5月21日，美国加州大学理事会投票决定停止使用SAT和ACT大学入学考试，希望能够以新的招考模式，重塑美国最大，最负盛名的大学系统之一的大学入学考试。而这个安排，无疑将给目前价值至少数十亿美元的大学入学考试行业带来沉重打击。

据了解，加州大学校长纳波利塔诺上个月提出一项提案，该提案在未来五年内逐步取消SAT和ACT考试，直到规模庞大的加州大学开发出自身的考试系统为止。这项提案最终以23票赞成、0票反对的表决结果获得通过。

多年来，反对标准化考试的斗争变得愈发激烈，因为一些少数族裔学生的平均成绩低于白人同学。支持者认为，这些考试对这些学生是不公平的录取障碍，因为他们通常无法支付昂贵的备考费用。

事实上，超过1000所美国学院和大学已经实行了“可选考试”，近年来，为了营造公平的招生环境，学校加快了取消考试的步伐。

纳波利塔诺的提案允许加州大学系统在四年内开发一种新的考试。美国国家公平与公开测试中心的公共教育主管罗伯特·谢弗则表示反对。“他们不太可能设计出比依靠申请者的高中成绩更准确、公平的方法。即便是新的考试满足了这些目标，则采用这种方法也面临着包括说服加州大学和招生界其他人士的困难。”

据悉，虽然零反对票通过了决定，但通往投票的道路充满了曲折。纳波利塔诺于2018年开始对SAT的使用情况进行审查。今年2月，委员会建议继续使用这些考试，他们认为，与高中成绩相比，申请者在SAT和ACT考试中的分数仍能更好地预测第一年的表现。该工作组也鼓励大学系统扩大其录取决定所依据的标准，并建议可能创建一种替代的录取考试。

另外，去年12月，学生和社区团体对加州大学提起诉讼，指控该校要求申请者提交ACT或SAT成绩，这是对少数族裔和低收入申请者的歧视。

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