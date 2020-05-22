委内瑞拉警告美国勿阻伊朗油轮抵委

委内瑞拉政府20日警告美国不得阻止伊朗向委内瑞拉运送汽油的油轮。军方说，5艘伊朗油轮抵达委方领海后，委军船只和飞机将护航。

【委伊发出警告】

委内瑞拉常驻联合国代表萨穆埃尔·蒙卡达当天在联合国安全理事会会议上说：“阻止这些轮船抵达目的地将违反人道，构成犯罪。”

美国4月起以“禁毒”为名派遣军舰在委内瑞拉附近加勒比海域巡逻。委内瑞拉媒体报道，由于美国封锁和制裁，委内瑞拉境内汽油短缺。

路透社报道，5艘伊朗油轮运输大约150万桶汽油，5月早些时候通过苏伊士运河，有望5月底或6月初抵达委内瑞拉。

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺20日说，伊朗油轮进入委方“专属经济区”后，委军船只和飞机将护航，以“欢迎它们并感谢伊朗民众（与我们）的团结和合作”。

帕德里诺说，委方欢迎伊方在新冠疫情期间向委方提供人道主义援助，与伊朗国防部长阿米尔·哈塔米保持联络。

哈塔米当天早些时候说，如果美国阻碍伊朗油轮抵达委内瑞拉，伊方将“果断回应”。

伊朗驻委内瑞拉大使胡贾图拉·苏丹尼在使馆一场记者见面会上说，伊方与委方拓展贸易等双边关系是两国权利，受国际公约保护，不对任何方面构成威胁和危险。

委内瑞拉和伊朗都受到美国制裁。

【美国继续施压】

美国白宫国家安全委员会18日说，美方将继续对委方施加“最大压力，包括金融和经济制裁”，直至推翻委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗领导的政府。

就伊朗向委内瑞拉运送汽油，美国政府一名不愿公开姓名的高级官员14日告诉路透社记者，美方“正在研究可以采取的举措”。

美国《华尔街日报》20日报道，美国考虑追加制裁，以阻止伊朗向委内瑞拉运送燃料。

联合国分管政治和维和事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛20日在安理会会议上说，经济制裁“正加剧委内瑞拉业已严峻的形势”。

美国去年初起支持自封“临时总统”的委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多，制裁委内瑞拉石油公司，试图切断委内瑞拉政府至关重要的石油收入。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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