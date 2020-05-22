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美国称将退出《开放天空条约》

2020年05月22日08:28  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿5月21日电（记者刘品然）美国国务院21日说，美国将于22日向《开放天空条约》所有签约国递交退约决定通知。

　　美国务院在一份声明中说，美国认为继续作为《开放天空条约》成员国已不符合美方利益，将在6个月后正式退出该条约，除非俄罗斯方面能重新履行这一条约。

　　美国总统特朗普当天在白宫指责俄罗斯违约，称这是美方退约的原因，但同时表示美俄有机会达成一个新协议。但他没有透露更多细节。

　　美国会众议院外交委员会主席恩格尔当天发表声明，批评特朗普政府退约决定损害国家安全并破坏法律程序。声明说，依据去年年底生效的2020财年国防授权法案，国务卿和国防部长须在美方向相关方递交退约通知前120天告知国会，但国会并未收到任何通知。

　　美国务院前代理副国务卿康特里曼表示，美国单方面退出《开放天空条约》有损欧洲盟友的安全，标志着美国对北约盟友承诺的减弱。

　　俄罗斯媒体21日援引俄外交部副部长格鲁什科的话报道说，俄方尚未收到美方有关退出《开放天空条约》的正式通知，美国退出这一条约将对欧洲军事安全体系再次构成打击。

　　《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

　　特朗普政府已单方面退出多个国际安全协议和条约。2018年5月，美国退出伊朗核问题全面协议；2019年2月，美国宣布启动《中导条约》退约程序并于同年8月退出。美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于明年2月到期，俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方目前对此仍未表明态度。（参与记者：李奥）

(责编：崔越、刘洁妍)
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