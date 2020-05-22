俄副外长：美国退出《开放天空条约》将再次打击欧洲军事安全体系

新华社莫斯科5月21日电（记者李奥）俄罗斯外交部副部长格鲁什科21日表示，美国退出《开放天空条约》将再次打击欧洲军事安全体系。

俄媒体21日援引格鲁什科的话报道说，俄罗斯尚未收到美方有关退出《开放天空条约》的正式通知。美国政府此前退出《中导条约》等举动已经削弱了欧洲军事安全体系，美方退出《开放天空条约》将对这一体系再次构成打击，并损害条约成员国中美国盟友的利益。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基当天表示，这是美国政府继退出《中导条约》之后破坏军控领域关键条约的又一举动，对欧洲的军事安全体系构成威胁。他说，针对美方的举动，俄方将采取适当的应对措施，以保护国家安全。

美国国务院21日说，美国将于22日向《开放天空条约》所有签约国递交退约决定通知。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

特朗普政府已单方面退出多个国际安全协议和条约。2018年5月，美国退出伊朗核问题全面协议；2019年2月，美国宣布启动《中导条约》退约程序并于同年8月退出。美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于明年2月到期，俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方目前对此仍未表明态度。

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