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有事多商量好商量会商量（望海楼）

彭训文

2020年05月22日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　5月21日，全国政协十三届三次会议在京开幕，全国政协主席汪洋代表政协常委会作工作报告。2020年适逢决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。今年的政协会议意义特殊。

　　当前，我国疫情防控形势持续向好，经济社会运行逐步趋于正常。为更好统筹推进疫情防控和经济社会发展，中国需要进一步坚定信心、凝聚全国各族人民智慧和力量。关键历史时期，各党派团体和各族各界人士尤其需要同中国共产党齐心协力、团结奋斗。人民政协要发挥专门协商机构作用，广泛团结动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，紧扣统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作履职尽责、凝心聚力。

　　人民政协制度关键时刻好用管用。在近期抗击新冠肺炎疫情斗争中，人民政协认真贯彻习近平总书记重要讲话精神和中共中央决策部署，动员政协各级组织、各参加单位和广大委员参与疫情防控斗争，广大政协委员在各自岗位上以实际行动展示了责任担当。6万余名民主党派成员和无党派人士身份的医务工作者勇敢“逆行”，广大民主党派成员和无党派人士积极建言献策1300多条、踊跃捐款捐物……他们在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，坚定不移同中国共产党同舟共济、风雨与共。实践充分证明：发挥好中国共产党领导的人民政协制度优势，就能凝聚起各党派团体、各族各界人士广泛共识，形成打赢疫情防控阻击战的磅礴力量。

　　人民政协是国家治理体系重要组成部分。人民政协有3100多个各级政协组织，60多万名各级政协委员。政协委员代表各界群众参与国是、履行职责。这是荣誉，更是责任。眼下，国内外形势复杂严峻，中国经济社会发展如何实现预期目标任务，外防输入、内防反弹如何抓紧抓实抓细，国民经济和社会发展“十四五”规划如何制定，脱贫攻坚如何啃下最后的硬骨头，“六稳”“六保”怎样落到实处等等问题，都需要广大政协委员建真言、献良策、出实招。正如汪洋主席在报告中要求的，政协委员“担当尽责义不容辞”，要“强化责任肯担当”，“提高能力善担当”，“模范带头真担当”。

　　“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议”，犹记70多年前，中国共产党发布的“五一口号”得到各方热烈响应。今天，“有事多商量、有事好商量、有事会商量”，人民政协制度优势正转化为国家治理效能，为实现新时代中国共产党的历史使命凝心聚力。

　　世界正处于百年未有之大变局，中国面临发展机遇和风险挑战。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，人民政协必将为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，作出新的更大贡献！

　　（作者为本报评论员）

(责编：崔越、刘洁妍)
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