“两会召开是一个积极信号”（驻华大使看两会）

制图：陆宁远

“27年前，我跟随俄罗斯外交使团第一次参加了中国两会开幕会。这是很难忘的经历。”两会前夕，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在接受海外网专访时，提到了与中国两会的特别缘分。

对今年两会，杰尼索夫尤为期待。他认为，两会召开对于中国人民及国际社会来说都是一个积极信号。在与新冠肺炎疫情进行了艰苦卓绝的斗争后，中国社会正在走向正常化。

杰尼索夫表示，今年两会的所有议题都备受关注，而“关于经济社会发展的议题将最受瞩目”。在他看来，在疫情冲击全球经济的背景下，中国如何设定经济增长目标，中国工业、农业等领域如何发展等话题都为国际社会所关注。

杰尼索夫表示，2020年是中国全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。近年来，中国多措并举，实现了贫困人口数量大幅下降。在疫情冲击下中国将如何完成既定目标备受外界瞩目。此外，杰尼索夫对即将审议的民法典草案充满兴趣，该法典对中国人未来生活有指导意义。

谈到俄中双边关系，杰尼索夫对经历疫情考验的俄中关系前景充满信心和期待，“俄中关系已经很好了，我们希望未来会更好”。

杰尼索夫表示，疫情虽然给俄中经贸往来带来了一些困难，但负面影响并不严重。从2020年第一季度数据看，两国贸易额比去年同期仍有所增长。杰尼索夫预计，无论是贸易额、合作水平还是潜在增速，俄中两国经济合作将有更大突破。

杰尼索夫举例说，俄中跨境电商合作未受到疫情冲击，未来仍有巨大发展潜力。跨境电商合作不仅对俄中合作意义重大，还对全球贸易有积极意义。要为跨境电商发展建立双边或多边合作的通行规范，创造有利营商环境。

留学生往来是俄中人文交流的重要内容。杰尼索夫表示，近年来，两国学生到对方国家留学的人数创历史新高，双方在人文领域的合作达到了较高水平。疫情下两国留学生的处境是杰尼索夫十分关注的问题。他说，受疫情影响，两国留学生如何回国、如何继续学业等问题牵动人心。“我们要帮助俄罗斯留学生顺利完成学业，同样也要这样帮助中国留学生。”

(责编：崔越、刘洁妍)