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意大利总理：“解封”后挑战更严峻

2020年05月22日07:34  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月21日电（记者陈占杰）意大利总理孔特21日在议会下院表示，意大利逐步“解封”后将面临更严峻的挑战。

　　孔特当天向议会报告在抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”采取的措施。

　　孔特说，意大利从3月10日至5月3日采取的“封城”措施是避免疫情进一步蔓延的唯一方法。尽管疫情尚未完全消除，但“我们有信心面对‘第二阶段’”。他表示，必须接受风险，“不能坐等疫苗”，否则生产生活都会遭受无法弥补的损失。

　　孔特说，意大利已经建立全国性的疫情监测系统，一旦出现新的暴发将会进行干预。他特别提醒年轻人，“现在不是举行聚会的时候”，保持社交距离和佩戴口罩对控制病毒传播极为关键。

　　意大利民事保护部21日发布的数据显示，该国现有新冠患者人数比前一天减少1792人，降至60960人；新增治愈病例2278例，累计治愈134560例。

　　意大利当天新增死亡病例156例，累计死亡32486例；新增确诊病例642例，累计确诊228006例。现有患者中，51051人在居家隔离，9269人在医院接受普通治疗，640人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少355例和36例。

　　根据目前的“解封”计划，从6月3日起民众将可以跨大区自由出行，同时意大利将开放与申根区国家间的人员流动。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：岳弘彬)
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