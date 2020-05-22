美国又一海军航空站发生枪击案 与恐怖主义有关

中新社休斯敦5月21日电 (记者 曾静宁)美国联邦调查局官员利亚·格里夫斯21日在新闻发布会上表示，当日上午在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂海军航空站发生的枪击事件与恐怖主义有关，枪手已经死亡。

格里夫斯指出，可能有一名嫌疑人在逃，请居民保持冷静。

据美国广播公司报道，美国国防部一名官员对该媒体表示，枪击事件发生在当日上午6时15分，枪手驾车闯入这座军事基地的大门，被智能路障拦下。随后，司机下车开枪射击，被安保人员制服。交火中，一名安保人员中弹受伤。联邦调查局特工对该媒体证实，枪手已被当场击毙。

科珀斯克里斯蒂海军航空站位于休斯敦西南200英里处，是一座沿海的军事基地。事发后，该军事基地宣布封锁所有大门，截至当日中午，军方开放了航空站南门。

美国司法部发言人克里·库佩克表示，美国司法部的反恐部门正在与美国联邦调查局、地方执法人员合作，开展调查。

他表示，调查人员正在现场用机器人检查枪手的车，并发现了“电子媒体设备”。

美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼表示，受伤的安保人员伤势不重，预计当晚可出院。

美国有线电视新闻网称，1941年以来，科珀斯克里斯蒂海军航空站一直是海军飞行员的训练基地。

值得注意的是，美国司法部长威廉·巴尔日前称，佛罗里达州彭萨科拉海军航空站枪击案的枪手阿尔沙姆拉尼与“基地”组织有关。这名枪手于2019年12月在该海军航空站内制造恐怖主义袭击，造成3死7伤。(完)

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