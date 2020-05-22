“凝聚共同战疫的力量”（患难见真情 共同抗疫情）

日前，由蒙古国音乐舞蹈大学与乌兰巴托中国文化中心联合举办的“团结一心、抗击疫情——环球线上音乐节”在蒙古国举行，包括中国艺术家在内的多国艺术家共聚网络舞台，传递携手并肩、共同抗疫的信心和力量。

二胡协奏曲《墨梅》、歌曲《父亲的草原母亲的河》等给蒙古国观众留下深刻印象。蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼表示，蒙中两国通过经典音乐作品交流，“进一步拉近两国民众距离，凝聚共同战疫的力量”。蒙古国卫生部主管疫情防控工作的官员那仁格日勒说：“此次音乐节为因疫情防控而居家的人们提供了精神食粮，也传递了温暖。”

据悉，乌兰巴托中国文化中心在网上陆续开展了蒙古国中小学生网络绘画比赛、“海上丝绸之路”旅游宣传、中国抗疫知识介绍等“云文化”活动，搭起抗疫期间中蒙文化交流的桥梁。网络绘画比赛中，一幅题为《胜利》的绘画作品引人关注：身着旗袍和蒙古袍的两名少年分别手持中蒙两国国旗，象征两国人民携手战胜病毒，共同守护健康。

乌兰巴托中国文化中心还组织将《中国抗疫志》系列纪录片中文字幕译成蒙古文，在社交媒体上播放。当地网友表示，该片讲述的中国抗疫故事让人感动。

“在全球疫情不断蔓延的特殊时期，中蒙两国积极探索文化活动新模式，开展了一系列线上文化交流活动。希望通过这些活动，激励两国人民团结合作，增强共同战胜疫情的信心。”中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜说。

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2020年05月22日 03 版）

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