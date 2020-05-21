专访中国驻巴基斯坦大使姚敬：友谊历久弥坚 合作成果显著

经济日报-中国经济网伊斯兰堡5月21日讯 5月21日正值中国与巴基斯坦建交69周年，中国驻巴大使姚敬接受了经济日报-中国经济网驻巴基斯坦特约记者亚瑟尔·汗的专访，介绍了当前中巴互助、中巴经济走廊建设、中巴经贸合作、中国助巴抗击蝗灾等取得的阶段性成果。

中国驻巴基斯坦大使姚敬接受经济日报-中国经济网记者专访。

经济日报-中国经济网：您如何评价中巴关系以及两国在抗击新冠肺炎疫情方面的合作？

姚敬：中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。两国抗疫合作是国际抗疫合作的典范。全天候战略合作伙伴关系在应对这一挑战的过程中得到进一步巩固。

巴基斯坦坚定支持中方抗击疫情，中方对此深表感动。巴总统阿里夫·阿尔维、总理伊姆兰·汗分别向习近平主席和李克强总理致信。阿尔维总统3月中旬专程访华。伊姆兰总理同习近平主席通电话，表示支持中方抗击疫情的努力。巴基斯坦外长库雷希与中国国务委员兼外交部长王毅通了两次电话。巴基斯坦国民议会和参议院分别通过决议，支持中国抗击疫情。与此同时，巴基斯坦举全国之力拿出所有的防疫物资支援中国。巴基斯坦人民以及在华留学生以各种方式表达对中国的支持，这些都反映了中巴两国友谊坚如磐石。

巴国内疫情爆发后，中方全力支持巴方抗疫，中国政府、军队、企业、红十字会、民间友好组织等纷纷伸出友谊之手，陆续向巴方提供检测试剂盒、口罩、呼吸机、防护设备、药品等各类抗疫物资，援助巴建立新的临时隔离医院。中方还与巴方举行视频会议，并派出医疗队赴巴分享疫情防控经验。同时，双方克服困难，推进中巴经济走廊项目建设，并在国际和地区事务中保持良好沟通与合作。

巴基斯坦认为中国在疫情防控国际合作方面做出了突出贡献，并坚决反对一些国家对中国 “污名化”的企图，对此中方深表感谢。我完全相信，在后疫情时代，两国之间的友谊与合作将更加牢固。

经济日报-中国经济网：中巴经济走廊是如何促进巴基斯坦民生保障的？

姚敬：中巴经济走廊是“一带一路”的重大先行先试项目,过去的六年里已在瓜达尔港建设、能源、基础设施、经济特区等方面取得丰硕的成果。据不完全统计，中巴经济走廊各项目已直接雇佣75,000多位巴基斯坦人。

2020年初以来，双方密切合作，共同应对新冠肺炎疫情对中巴经济走廊可持续发展的挑战。由于双方采取了严格措施，中巴经济走廊项目人员目前实现了“零感染”。中国企业既没有撤回中方员工，也没有解雇当地员工。

目前，各个项目都在如期进行。中巴经济走廊能源、农业、社会经济合作及科技联合工作组分别召开视频会议评估项目进展；能源项目为巴基斯坦提供了三分之一的电力；喀喇昆仑公路二期工程赫韦利扬至塔科特段即将通车；拉合尔轨道交通橙线项目整体联调联试检验已经完成并通过；瓜达尔新机场建设进入第二阶段；卡洛特水电站正在全力建设中；双方就1号铁路干线进行磋商。我们高兴地获悉，巴基斯坦政府已允许瓜达尔港开展包括小麦、糖和化肥在内的阿富汗散装货物过境贸易。

下阶段，双方将更加注重产业、社会经济合作。我们相信，中巴经济走廊项目将为巴基斯坦经济注入新的动力，并有助于稳定受新冠肺炎疫情影响的财政状况。

图片说明：2019年3月29日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗为中国援建的瓜达尔新国际机场项目奠基。目前该机场建设已经进入第二阶段。（中国经济网资料图片）

经济日报-中国经济网：当前情况下，中巴自贸协定第二阶段将会如何提振巴基斯坦经济？

姚敬：新冠肺炎疫情严重影响全球经济，中巴贸易合作也受到波及。然而，我对双边贸易合作的前景充满信心。特别是中巴自贸协定第二阶段，将有助于重振中巴贸易。

中巴自贸协定第二阶段议定书降税安排于2020年1月1日起实施，中巴两国间相互实施零关税产品的税目数比例将从此前的35%逐步增加至75%，自由化水平提高一倍以上。同时，中方自巴进口总额的90%将在协定生效之日起立即享受免税待遇，而中方仅要求巴方对67%的贸易额实现零关税。

免税商品包括棉纱、纺织品、坚果和家居用品。中国还将巴基斯坦皮革、服装、鞋帽、水产品等优势出口产品纳入关税减让。这将极大促进巴基斯坦对华出口。

此外，中巴自贸协定第二阶段将有助于刺激中巴双边贸易，吸引更多的中国企业和其他外国投资者到巴基斯坦投资，从而促进巴基斯坦发展出口导向型产业，并扩大其出口规模。

至暗时刻将会终结，全球经济和贸易将迎来破晓曙光。被疫情压抑的巨大市场需求将得到释放，中巴双边贸易也将强劲反弹。

经济日报-中国经济网：中国将如何处理巴基斯坦的债务问题？

姚敬：长期以来，中国坚持按照平等协商、互利共赢、共同发展的原则同其他发展中国家开展金融合作，目的是帮助发展中国家加快发展，推动落实联合国2030年可持续发展议程。对出现偿债困难的国家，中方从不逼债。

受疫情影响，发展中国家，特别是低收入国家面临的挑战更为严峻。中国秉持人类命运共同体理念和正确义利观，与其他发展中国家站在一起。在债务问题上，中国一直积极参与国际合作。

近期，二十国集团通过了“暂缓最贫穷国家偿还债务倡议”，中方支持将巴基斯坦加入此倡议。中方希望与各方加强沟通合作，做好倡议的后续落实工作，帮助低收入国家妥善应对债务风险。中方愿同巴方通过双边渠道进行沟通协调，帮助巴方集中力量抗击疫情，稳定经济。

经济日报-中国经济网：请问中国将如何助力巴基斯坦发展社会经济？

姚敬：中国与巴基斯坦一直以来相互理解、相互支持。近年来，中方对巴援助修建了喀喇昆仑公路、巴基斯坦体育中心、中巴友谊中心以及瓜达尔法曲尔小学等基础设施。如今，双方正加快推进落实瓜达尔东湾快速路、瓜达尔新国际机场和原联邦部落直辖区学校项目。

中巴经济走廊的发展促进了两国在社会经济方面的合作。2019年4月，中巴签署了《中巴经济走廊社会民生合作谅解备忘录》。在与巴方协商的基础上，双方确定了农业、教育、医疗、扶贫、水供应和职业培训六个重点合作领域。首批17个项目在备忘录签署后一年内已全部启动。截至目前，其中11个项目已落实或通过第一阶段审批，其他6个项目将在今年上半年获得第一阶段审批。

这些项目中，瓜达尔医院与职业培训学校已开工建设。后续项目还包括向巴基斯坦提供10,000套太阳能照明设备、100套净水设备、800套太阳能水泵，以及为30家医院提供医疗设备，为50所技能培训学校提供教学设备。此外，中方还将在巴基斯坦各省份建立农业合作实验室和示范点。这些项目致力于改善民生，为巴基斯坦实现可持续发展注入新动力。

经济日报-中国经济网：经济特区是中巴经济走廊第二阶段合作重点，请问目前进展如何？

姚敬：产业发展是巴基斯坦实现自主发展和促进收支平衡的关键。当前，全球产业结构面临新调整。中国企业积极向其他地区投资或转移相关产业。中巴双方携手努力，已经把扩大产业合作作为中巴经济走廊下一阶段建设的重点。

经过多年的努力，双方已经取得不少进展。例如，在两国领导人的见证下，中国和巴基斯坦于2019年4月签署了《拉沙卡伊经济特区项目特许经营协议》，中国路桥工程有限公司随即开展了施工图设计、资金筹措和招标工作。2019年12月，为支持巴方进行周边地区道路和水电供应等辅助性工程的建设，中方搭建了临时营地。尽管面临新冠肺炎疫情的挑战，我们所有相关工作截至目前都在稳步推进中。许多中国企业表示有兴趣在巴经济特区投资。阿拉玛伊克巴尔特别经济区本身有一定发展基础，进展较快。目前，已有11家中资企业正式入园，包括时代陶瓷、得力玻璃、健康胶囊等，涉及制造、化工、冶炼等行业。此外，中巴双方就发展达贝吉经济特区一直在保持密切沟通。

同时，中巴经济走廊建设也促进了两国在其他领域的产业合作。目前，有400多家中国企业在巴基斯坦开展业务，涉及信息技术、家电、金融、农业和电子商务等领域。例如，长安汽车集团与Master Motors在卡拉奇组建了合资企业，双星轮胎、朝阳轮胎分别与MSD轮胎服务公司成立了合资企业，蚂蚁金服集团与Easypaisa合作开发了巴基斯坦版支付宝，亚星钢铁与Al-Haj也成立了一家合资企业。我坚信，随着巴基斯坦商业环境的改善和更多优惠政策的出台，中巴产业合作的前景光明美好。

图片说明：中国援助巴基斯坦第一批防控蝗灾的物资2020年3月9日紧急空运至卡拉奇。（中国经济网资料图）

经济日报-中国经济网：巴基斯坦今年出现了严重的蝗虫灾害，中方如何帮助巴基斯坦抗击蝗灾?

姚敬：今年初，巴基斯坦暴发沙漠蝗虫灾害，对巴农业生产和粮食安全造成严重影响。今年2月，中国新冠肺炎疫情仍严峻之际，中国政府派出蝗灾防治工作组抵达巴基斯坦信德省、俾路支省和旁遮普省等蝗灾重灾区进行实地考察，商讨蝗虫防治对策和支援方案。截至4月底，中国政府已向巴基斯坦提供300吨马拉硫磷农药和50台牵引式高效喷雾机，助巴抗击蝗灾。

今年3月，巴总统阿尔维访华，习近平主席强调，中方愿继续为巴方治理蝗灾提供支持。总统访华期间，两国签署《中华人民共和国农业农村部与巴基斯坦伊斯兰共和国国家粮食安全与研究部关于加强植物病虫害防治合作的谅解备忘录》。根据谅解备忘录，今后双方将在巴共建植物病虫害可持续治理中心，重点开展监测预警、技术研发、示范推广、标准互认、人才培养和应急防控等全方位植物保护合作。目前，中巴两国农业部门正积极落实该谅解备忘录，加强合作，提高蝗虫可持续治理能力和水平。（经济日报-中国经济网特约记者亚瑟尔·汗）

(责编：燕勐、杨牧)