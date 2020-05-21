人民网>>国际

“一带一路”沿线国家青年举办在线对话活动

2020年05月21日21:15  来源：新华网
 
原标题：“一带一路”沿线国家青年举办在线对话活动

　　新华社北京5月21日电（记者成欣）联合国教科文组织与中国联合国教科文组织全国委员会20日晚联合举办“一带一路”沿线国家青年在线对话活动。对话以视频会议形式召开，全球68个国家100多位青年注册参会。

　　外交部发言人赵立坚21日在例行记者会上回答相关提问时说，这是“一带一路”青年创意与遗产论坛框架下的一次特别对话。该论坛秉持“传承遗产、激发创新”的理念，为“一带一路”国家青年提供交流互鉴平台。这次特别对话的主题是“全球新冠肺炎疫情背景下的青年担当”。这是新冠肺炎疫情暴发以来，联合国教科文组织在青年领域举办的一次重要活动。

　　赵立坚说，各国青年一致认为，病毒没有国界，疫情不分种族，全球青年应秉持开放包容、科学专业的态度，团结协作战胜疫情。各国青年在发言中积极评价中国的疫情防控成就，认为中国在做好疫情防控常态化的同时加快恢复经济社会秩序，及时推出支持青年就业创业的务实举措，值得各国借鉴。

　　他说，曾参与第二届“一带一路”青年创意与遗产论坛并收到习近平主席回信的青年代表、近期收到习近平主席回信的北京大学援鄂医疗队“90后”青年代表、巴基斯坦来华留学生代表应邀在会上发言。联合国教科文组织高官及中国教育部有关负责同志在会上致辞。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved