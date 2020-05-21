原标题：“一带一路”沿线国家青年举办在线对话活动

新华社北京5月21日电（记者成欣）联合国教科文组织与中国联合国教科文组织全国委员会20日晚联合举办“一带一路”沿线国家青年在线对话活动。对话以视频会议形式召开，全球68个国家100多位青年注册参会。

外交部发言人赵立坚21日在例行记者会上回答相关提问时说，这是“一带一路”青年创意与遗产论坛框架下的一次特别对话。该论坛秉持“传承遗产、激发创新”的理念，为“一带一路”国家青年提供交流互鉴平台。这次特别对话的主题是“全球新冠肺炎疫情背景下的青年担当”。这是新冠肺炎疫情暴发以来，联合国教科文组织在青年领域举办的一次重要活动。

赵立坚说，各国青年一致认为，病毒没有国界，疫情不分种族，全球青年应秉持开放包容、科学专业的态度，团结协作战胜疫情。各国青年在发言中积极评价中国的疫情防控成就，认为中国在做好疫情防控常态化的同时加快恢复经济社会秩序，及时推出支持青年就业创业的务实举措，值得各国借鉴。

他说，曾参与第二届“一带一路”青年创意与遗产论坛并收到习近平主席回信的青年代表、近期收到习近平主席回信的北京大学援鄂医疗队“90后”青年代表、巴基斯坦来华留学生代表应邀在会上发言。联合国教科文组织高官及中国教育部有关负责同志在会上致辞。

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