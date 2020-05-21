原标题：日本律师等600余人检举安倍违反公选法

新华社东京5月21日电（记者姜俏梅）日本律师、学者等662人21日以涉嫌违反《公职选举法》（简称公选法）和《政治资金规正法》为由，向东京地方检察院提交针对首相安倍晋三及后援会干部等3人的检举书。

2018年4月，安倍主办的“赏樱会”前夜晚餐会在东京新大谷饭店举行，安倍支持者等约800人参加，向每人收取餐费5000日元（1元人民币约合15.17日元）。

检举书指出，据推断该饭店人均餐饮费至少1.1万日元，但安倍与后援会干部合谋仅向每人收取5000日元，人均约有6000日元差额，这涉嫌违反公选法。此外，晚餐会收支也没有写入后援会政治资金收支报告中，涉嫌违反《政治资金规正法》。

检举书称，后援会向选民提供餐饮费累计480万日元，推测安倍此举意在让支持者在不觉得有经济负担的情况下享受“赏樱会”和“前夜祭”，以巩固其民意支持基础。

律师团体当天发表声明指出，安倍未履行解释责任，而是以人数优势阻挠查明真相和追究责任，为打破这一局面，检方必须进行彻底调查。

安倍此前在国会回答在野党有关餐费过低问题时解释为餐费由酒店设定，他否认填补差额。

日本政府自1952年起在东京新宿御苑举办“赏樱会”，邀请社会各界代表与首相一起赏樱，费用由政府承担。安倍执政期间“赏樱会”预算大幅增加，在野党去年底在临时国会上指责安倍借“赏樱会”之机公款招待支持者，涉嫌违反公选法。去年11月13日，日本政府宣布2020年暂停举办“赏樱会”。

今年1月，日本宫城县部分律师成立追究“赏樱会”问题团体，后来支持者扩大至全国范围。

(责编：燕勐、杨牧)