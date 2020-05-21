原标题：新冠疫情或加速自动化进程

新华社北京5月21日电 《经济参考报》21日发表桂涛撰写的报道《新冠疫情或加速自动化进程》。全文如下：

疫情让生产生活方式发生重大变化，也加速了行业转型，其中一些变化也许是永久性的，比如自动化。

2008年全球金融危机带来的后果之一就是，许多很容易被机器替代的工作岗位被替代了。随着此次新冠肺炎疫情造成的经济和金融后果不断显现，企业通过加速、加深自动化进程降低人工成本和风险的大趋势日渐明晰。

首先，资本逐利和避险的本能让企业家们不得不推进自动化，既在全球产业链调整中降低人工成本，又为下一场流行病可能带来的危机做准备。显然，机器比人更不容易生病。

特别是受疫情影响，部分发达国家的企业对一些战略性产业供应链重新布局时，使用机器更具成本优势。再比如石油产业，在疫情与油价暴跌的双重因素下，自动化更是不可避免。

牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚认为，从欧美劳动力成本来看，产业链条必须调整，“只有自动化才能实现本地化和区域化”。

其次，疫情在一段时间内会给人与人之间的信任造成冲击，一些服务业可能会加速推进机器替代人的进程，催生更多的机器人快递员、餐厅机器人服务员，医疗领域的自动化也会加速。事实上，正在意大利伦巴第大区医院看护新冠肺炎病人的“机器人护士”汤米，北京某火锅品牌推出的无洗菜工、无配菜员、无传菜员的“无人餐厅”等等，已经频频出现在媒体报道中。

位于格拉斯哥的斯特拉思克莱德大学机器人与自动化学者杨尔辅说，疫情加速许多领域的自动化，也给那些专注于工业自动化研究的科技人员启示，疫情给工业生产带来的影响，将成为今后机器人自动化方面重要的研究方向。

不过，机器替代人、自动化生产替代手工生产，这一进程从来不是一帆风顺的。自动化技术的发展始终伴随着人类对自身被机器替代的焦虑。

作为工业革命的发生地，早在19世纪初，英国就发生了反抗工业化的“卢德运动”。当时，被机器夺走饭碗的工人们在一名叫内德·卢德的织布工的带领下砸毁了织布机。如今，还有英国劳工组织提出征收“机器人税”。

《金融时报》专栏作家卡尔·弗雷最近提出，从近代历史看，每一次经济大萧条都会加深人们对自动化的焦虑。他预言，“后疫情时代”，更多低收入工作将在自动化进程中消失，因为那些高端工作不仅难以被机器替代，也不容易受疫情冲击。

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