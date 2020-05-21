人民网>>国际

日本解除大阪等关西三地紧急状态

2020年05月21日20:20  来源：新华网
 
原标题：日本解除大阪等关西三地紧急状态

　　新华社东京5月21日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台报道，日本首相安倍晋三21日宣布，解除关西地区大阪府、京都府和兵库县三地的紧急状态，而包括东京都在内的首都圈4个都县以及北海道继续维持紧急状态。

　　安倍表示，就疫情现状以及医疗提供能力等征求了专家意见，作出了解除的决定。他说，继续维持紧急状态的东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县和北海道，新增感染人数正切实减少，医疗系统面临的窘迫状况也趋于改善，将于25日再次咨询专家意见判断是否可解除紧急状态。

　　日本政府5月4日宣布将原本于6日到期的全国紧急状态延长到5月31日，之后于14日提前解除了39个县的紧急状态。

　　据NHK电视台截至21日19时（北京时间18时）的统计，日本21日新增新冠确诊病例34例，加上东京都计入此前漏统计的47例，累计确诊16514例；新增死亡病例5例，累计死亡789例。

　　东京都21日新增确诊病例11例，另外由于再次发现统计遗漏和重复情况，核增确诊病例47例，累计确诊病例达5133例。这是东京都第二次大幅调整确诊病例数，此前5月11日核增了76例。

　　据日本厚生劳动省21日统计，确诊患者中已有12672人出院或者结束隔离。此外，“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中已有653人出院。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved