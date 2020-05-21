原标题：日本解除大阪等关西三地紧急状态

新华社东京5月21日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台报道，日本首相安倍晋三21日宣布，解除关西地区大阪府、京都府和兵库县三地的紧急状态，而包括东京都在内的首都圈4个都县以及北海道继续维持紧急状态。

安倍表示，就疫情现状以及医疗提供能力等征求了专家意见，作出了解除的决定。他说，继续维持紧急状态的东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县和北海道，新增感染人数正切实减少，医疗系统面临的窘迫状况也趋于改善，将于25日再次咨询专家意见判断是否可解除紧急状态。

日本政府5月4日宣布将原本于6日到期的全国紧急状态延长到5月31日，之后于14日提前解除了39个县的紧急状态。

据NHK电视台截至21日19时（北京时间18时）的统计，日本21日新增新冠确诊病例34例，加上东京都计入此前漏统计的47例，累计确诊16514例；新增死亡病例5例，累计死亡789例。

东京都21日新增确诊病例11例，另外由于再次发现统计遗漏和重复情况，核增确诊病例47例，累计确诊病例达5133例。这是东京都第二次大幅调整确诊病例数，此前5月11日核增了76例。

据日本厚生劳动省21日统计，确诊患者中已有12672人出院或者结束隔离。此外，“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中已有653人出院。

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