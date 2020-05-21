外交部：中俄两国守望相助，携手战疫

人民网北京5月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

中央广播电视总台央视记者：我们了解到中国与世卫组织联合启动了“世界卫生组织新型冠状病毒肺炎团结应对基金·中国行动”大型公益筹款项目。能否介绍有关情况？

赵立坚：5月20日，外交部副部长马朝旭出席世界卫生组织“团结应对基金”在华募捐项目启动仪式。

第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长李金华出席仪式并致辞。他在致辞中表示“团结应对基金”在华募捐项目将充分发挥中国慈善机构优势和社会组织作用，为全球抗疫努力作出积极贡献。世界卫生组织总干事谭德塞发来视频致辞，感谢中国参与并支持世卫组织领导的全球抗疫行动。

“团结应对基金”项目系世卫组织发起，旨在鼓励个人、企业和慈善机构为应对全球新冠肺炎疫情捐款，捐款主要用于援助非洲等卫生系统脆弱的国家。“团结应对基金”中国行动启动，体现了中方正在落实习近平主席提出的构建人类卫生健康共同体理念。中国一直积极参与全球抗疫行动，坚定支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥领导作用，已向世卫组织提供了5000万美元的援助。

我们愿继续同国际社会一道，加大对世卫组织支持，加强国际抗疫合作，直至取得疫情全球防控阻击战的最终胜利。

新华社记者：据报道，俄罗斯驻华大使杰尼索夫在20日举行的视频记者会上强调，中俄在抗击疫情方面的合作再次凸显了两国的高度互信，两国双边关系将推动双方医疗领域合作的进一步发展。中方对此有何评论？

赵立坚：正如杰尼索夫大使所说，新冠肺炎疫情发生以来，中俄围绕疫情防控相互坚定支持，密切沟通协作。习近平主席与普京总统多次通电话，就两国抗疫合作深入交换意见。双方相互提供医疗物资援助，互派医疗专家组进行交流合作。在疫情面前，两国守望相助，携手战疫，成为中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新亮点。今明两年是中俄科技创新年，双方将以此为契机，加强包括医疗卫生、疾病防控在内的各领域交流合作，为维护地区和全球卫生安全作出应有的贡献。

澎湃新闻记者：21日，美国总统特朗普连发推特，指责中国的发言人散布虚假信息，拼命想要掩盖中国在全球范围内造成的痛苦和伤亡。中方对此有何回应？

赵立坚：在抗击疫情的过程中，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度。我们坚持用事实说话，摆的是事实，讲的是道理。谁全力以赴维护人民生命健康，尽己所能推动国际抗疫合作，相信公道自在人心，世人看得清楚。

巴通社记者：今天是中国和巴基斯坦建交69周年。你如何评价中巴关系？对两国未来合作有何期待？

赵立坚：今天正值中国和巴基斯坦建交69周年。我首先表示热烈祝贺。我有幸在巴基斯坦常驻8年半。去年我从巴基斯坦离任时曾说过，巴基斯坦偷走了我的心。这反映了中巴两国人民之间的深情厚谊。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。建交69年来，中巴关系经受住了国际风云变幻的考验，始终坚如磐石、牢不可破。近年来，中巴关系持续高水平发展，政治互信不断增强，中巴经济走廊建设和各领域务实合作进展顺利、成果丰硕。面对新冠肺炎疫情，中巴两国充分发扬在困难面前互帮互助的优良传统，同舟共济、守望相助，两国“铁杆”友谊在抗疫合作中得到进一步升华。

展望未来，中方对中巴关系发展前景充满信心。我们将始终把巴基斯坦放在周边外交优先方向，继续同巴基斯坦高质量共建中巴经济走廊，在重大国际和地区问题上密切沟通协调，把中巴关系打造成推动构建人类命运共同体的典范，给两国人民带来更大福祉。

北京青年报记者：据我们了解，联合国教科文组织与中方有关方面于5月20日晚联合举办了一场“一带一路”沿线国家青年在线对话活动。你能否介绍有关情况？

赵立坚：这是“一带一路”青年创意与遗产论坛框架下的一次特别对话，由联合国教科文组织和中国联合国教科文组织全国委员会共同发起。该论坛秉持“传承遗产、激发创新”的理念，为“一带一路”国家青年提供交流互鉴平台。这次特别对话的主题是“全球新冠肺炎疫情背景下的青年担当”。这是新冠肺炎疫情暴发以来，联合国教科文组织在青年领域举办的一次重要活动。对话以视频会议形式召开，全球68个国家100多位青年注册参会。

各国青年一致认为，病毒没有国界，疫情不分种族，全球青年应秉持开放包容、科学专业的态度，团结协作战胜疫情。各国青年在发言中积极评价中国的疫情防控成就，认为中国在做好疫情防控常态化的同时加快恢复经济社会秩序，及时推出支持青年就业创业的务实举措，值得各国借鉴。

曾参与第二届“一带一路”青年创意与遗产论坛并收到习近平主席回信的青年代表、近期收到习近平主席回信的北京大学援鄂医疗队90后青年代表、巴基斯坦来华留学生代表应邀在会上发言。联合国教科文组织高官及中国教育部有关负责同志在会上作了致辞。

路透社记者：美国政府已告知国会可能将向台湾出售总价值1.8亿美元的先进鱼雷。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对美售台武器，已向美方提出严正交涉。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

北京日报记者：美国有线电视新闻网5月20日报道，美疾控中心6名中高层官员匿名接受采访称，美政府将政治而非科学作为优先考量，将美疾控中心作用降格，专业人员遭到禁言，导致美疫情大规模暴发。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，该报道还指出，由于专业人士被禁言，美国疫情不少真相被掩盖了。

环球时报记者：美国国务卿蓬佩奥5月20日在记者会上再次攻击中国的政治制度，还在新冠肺炎疫情、台湾、香港等问题上诋毁抹黑中方。请问中方对此有何评论？

赵立坚：和以往一样，蓬佩奥这次还是信口雌黄，把一个极端不负责任的政客体现得淋漓尽致。但是，他所散布的一套谎言在国际上已经破产。

至于疫情，作为美国国务卿，蓬佩奥应该向全世界说清楚的是，美国政府为何在1月至3月的漫长时间里不采取有力防控举措？为何在很长的时间里反对人们戴口罩？为何未能抑制美国疫情快速上升的势头？蓬佩奥有责任向国际社会讲清楚。

在台湾、香港问题上，蓬佩奥应该先搞清楚美国的国土范围，不要动辄干涉别国的内政。否则，他是绝对要碰壁的。

深圳卫视记者：据报道，美国国会多个委员会正就美国国务卿蓬佩奥利用公款大搞宴请进行调查。蓬佩奥夫妇上任以来已在外交招待厅举行了20余场宴会，招待政商名流、国会议员、驻外大使、媒体人士等。中方对此有何评论？

赵立坚：这是美国的内部事务，我们不予评论。

塔斯社记者：美国国务卿蓬佩奥在昨天的记者会上说，疫情已夺去9万美国人民的生命，自3月以来3600万美国人失业，全球30万人因此丧生。据美方估计，中国共产党的失败可能给全球造成9万亿美元损失。你对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥一贯攻击中国政治制度，有关言论毫无根据，也毫无道理。

事实上，新中国成立70多年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就，也为世界和平与发展作出越来越大的贡献。事实充分证明，中国选择的发展道路完全正确，得到人民群众衷心拥护和支持。中国人民对自己选择的道路充满信心，将坚定不移地沿着中国特色社会主义道路不断前进，不断取得更大的胜利。

我也想再次强调，美国新冠肺炎疫情发展到今天的局面，到底是谁的责任，明眼人一看便知。美国一些政客不断向中国“甩锅”、推责，但这口锅太大太重太假，他们想甩也甩不掉。

病毒是人类共同的敌人。美国的敌人不是中国，是病毒。团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。我们奉劝美国的个别政客把时间、精力多放在应对疫情上，而不是一门心思玩弄指责游戏。

法新社记者：美国务院高级外交官威尔斯昨天称，中方“入侵”中印边界试图改变现状。你对此有何评论？

赵立坚：美国有关官员的说法是一派胡言。

中方对中印边界问题的立场是一贯的、明确的。中国边防部队坚决维护国家领土主权安全，坚决应对印方越线侵权活动，坚决维护中印边境地区的和平与稳定。中方敦促印方与中方相向而行，恪守两国领导人达成的重要共识，遵守双方已签署的协议协定，不要采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动，维护两国边境地区安宁。

中印双方正通过外交渠道进行磋商，这同美国没有任何关系。

印度报业托拉斯记者：你刚刚介绍了世卫组织“团结应对基金”在华募捐项目启动的情况，中国此前宣布向世卫提供5000万美元，宣布还将提供20亿美元国际援助。它们有什么区别？

赵立坚：中国始终坚定支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥的协调领导作用，此前向世卫组织提供了5000万美元现汇援助，正在协助世卫组织“团结应对基金”在华筹资，并将继续以各种方式积极支持世卫组织工作。

日前，中国国家主席习近平在世界卫生大会视频会议开幕式上郑重承诺，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展。

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