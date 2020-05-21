四级封锁状态下 南非内政部将开放办理更多业务

人民网约翰内斯堡5月21日电 （王磊）目前，南非正处于全国封锁第四阶段，允许部分行业有限制的复工复产。内政部日前也宣布将逐渐放宽限制，确保民众可以获得基本服务。涉及的业务主要包括新生儿登记、临时身份证、智能ID卡领取、文件补发、必需品运送人员护照办理。

据内政部发言人库扎（Siya Qoza）介绍，公众可以在周一至周五、每天的8点30分至15点30分前往全国各地的办公室办理相关业务。

正常情况下，新生儿可以前往卫生机构或当地内政办公室登记。但是由于此前采取的全国封锁而未登记的新生儿需要前往当地内政办公室登记，而在全国封锁第四阶段将不会办理迟到的出生登记。内政部还表示，2020年2月26日至2020年5月3日出生的儿童未登记的不属于迟到的范畴，5月4日以后出生的儿童必须在出生后30天内登记。

遗失或损毁身份证的人可以在这段时间内申请临时身份证并将现场发放，但不接受身份证补办申请。

库扎还介绍说，截至5月15日共有411390张智能身份证尚未被领取，呼吁申请人抓紧时间领取智能身份证和绿皮身份手册。所有现代化的办公室都将提供证件领取服务，但不会受理新申请。在全国封锁第四阶段遗失出生及死亡证明书的可以再次申领。

运送必需品的人员可以申请办理护照业务。库扎解释说，护照服务将只提供给那些在南非边境从事必需品运输的人，以及需要出国接受医疗服务的人。“他们必须提供雇主或医生开具的证明信函原件。

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