南非基础教育部长莫采卡宣布重新开学相关事宜

人民网约翰内斯堡5月21日电 （王磊）据中国驻南非使馆消息，南非基础教育部长莫采卡5月19日举行记者会，宣布重新开学相关事宜，主要内容如下：

一、南非实行“封禁”已54天，学校需要重新开学，但前提是必须确保学生和教职工安全，避免出现新冠肺炎病毒感染。“封禁”期间1577所学校遭破坏，令民众感到不安，希望有关部门尽快将肇事者绳之以法。

二、教育部长理事会已审议重新开学相关事宜的最新报告，并肯定相关工作进展。各个学校将陆续收到消毒剂、口罩、水、卫生设备等必要抗疫物资，开学前需做好彻底消毒。

三、基础教育部高度重视并发症问题，希望家长和学校紧密合作，确保患有先天性疾病的学生能够得到帮助。

四、基础教育部已与人居、水利和公共卫生部达成相关协议，确保为所有学校提供必要供水。

五、学校需要重新设计课程，以追回失去的时间并完成本学年任务。学校管理层应切实承担起运营责任，科学公平分配教师授课时间。学校应暂停选修课程，将教学重心放在基础核心课程。暂停学校体育活动，以避免交叉感染风险。

六、恢复国家学校营养计划，根据复课时间表相应调整供餐时间表，并向餐食服务人员提供手套、围裙、口罩等必要个人防护用品。

七、与交通部合作，共同确保校车安全。所有学生上校车前需将双手消毒，在校车上保持必要社交距离，乘校车和上学时需全程佩戴口罩。

八、国家疫情指挥委员会和内阁已经批准学校自6月1日起陆续重新开学，所有学校均需严格遵守卫生安全，基础教育部将很快公布相关具体规定。7年级、12年级、小型学校将率先开学，其他年级将随后适时开学。鉴于疫情给所有人均造成创伤，学生和教职工在返校后将接受心理辅导。

九、鉴于残疾人学校的特殊性，政府仍在同相关机构研究具体开学计划，努力确保残疾人学校资金得到充足保障。各省均在制定相关计划，确保没有儿童受到伤害。

十、早教中心可为幼儿提供必要照顾和喂养服务。基础教育部和社会发展部将认真考虑重新开放早教中心相关事宜，确保早教中心恢复运营后，儿童和护理人员的卫生安全有充分保障。

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