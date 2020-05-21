人民网>>国际

南非基础教育部长莫采卡宣布重新开学相关事宜

2020年05月21日16:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡5月21日电 （王磊）据中国驻南非使馆消息，南非基础教育部长莫采卡5月19日举行记者会，宣布重新开学相关事宜，主要内容如下：

一、南非实行“封禁”已54天，学校需要重新开学，但前提是必须确保学生和教职工安全，避免出现新冠肺炎病毒感染。“封禁”期间1577所学校遭破坏，令民众感到不安，希望有关部门尽快将肇事者绳之以法。

二、教育部长理事会已审议重新开学相关事宜的最新报告，并肯定相关工作进展。各个学校将陆续收到消毒剂、口罩、水、卫生设备等必要抗疫物资，开学前需做好彻底消毒。

三、基础教育部高度重视并发症问题，希望家长和学校紧密合作，确保患有先天性疾病的学生能够得到帮助。

四、基础教育部已与人居、水利和公共卫生部达成相关协议，确保为所有学校提供必要供水。

五、学校需要重新设计课程，以追回失去的时间并完成本学年任务。学校管理层应切实承担起运营责任，科学公平分配教师授课时间。学校应暂停选修课程，将教学重心放在基础核心课程。暂停学校体育活动，以避免交叉感染风险。

六、恢复国家学校营养计划，根据复课时间表相应调整供餐时间表，并向餐食服务人员提供手套、围裙、口罩等必要个人防护用品。

七、与交通部合作，共同确保校车安全。所有学生上校车前需将双手消毒，在校车上保持必要社交距离，乘校车和上学时需全程佩戴口罩。

八、国家疫情指挥委员会和内阁已经批准学校自6月1日起陆续重新开学，所有学校均需严格遵守卫生安全，基础教育部将很快公布相关具体规定。7年级、12年级、小型学校将率先开学，其他年级将随后适时开学。鉴于疫情给所有人均造成创伤，学生和教职工在返校后将接受心理辅导。

九、鉴于残疾人学校的特殊性，政府仍在同相关机构研究具体开学计划，努力确保残疾人学校资金得到充足保障。各省均在制定相关计划，确保没有儿童受到伤害。

十、早教中心可为幼儿提供必要照顾和喂养服务。基础教育部和社会发展部将认真考虑重新开放早教中心相关事宜，确保早教中心恢复运营后，儿童和护理人员的卫生安全有充分保障。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved