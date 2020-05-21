新华社利马5月20日电 综述：秘鲁病例数破10万 抗疫面临严峻挑战

新华社记者张国英

秘鲁卫生部20日公布的新冠疫情数据显示，当天新增确诊病例4537例，累计确诊病例破10万，达到104020例；新增死亡病例110例，累计死亡3024例。这个人口只有3200万的国家累计确诊病例名列拉美第二，仅次于巴西。医学专家认为，秘鲁疫情拐点尚未出现，抗疫面临严峻挑战。

秘鲁3月6日确诊首例新冠病例后立即制定了《国家预防和应对冠状病毒风险计划》。为防控疫情，秘鲁3月16日进入为期15天的全国紧急状态，并采取了强制居家隔离和宵禁等一系列措施。全国紧急状态经数次延长后将于5月24日结束。

面对疫情风险，秘鲁在确诊病例出现初期便果断采取严格防控措施，除生活必需的行业，全国各部门停工停业，全面关闭海、陆、空、河客运边境。秘鲁总统比斯卡拉说，这些强制性社会隔离措施延缓了秘鲁疫情高峰期的到来，为应对疫情争取了必要时间。

然而，封禁措施实施至今已两个多月，这个在南美地区最先宣布实行紧急状态的国家却未能有效控制疫情。秘鲁采取的防控措施为何难以达到预期效果？

秘鲁前卫生部长、著名外科医生杨莫塔认为，秘鲁政府在控制疫情蔓延时出手比较及时，但对新冠病毒的危害性缺乏科普宣传力度，缺乏与民众的交流与沟通，使广大民众缺少对这种病毒吞噬人类生命的认知。因此，相当部分的市民不执行禁足令，为疫情扩散埋下了伏笔。

杨莫塔还强调，在对患者进行隔离、切断传播链条和追踪密切接触者等方面，政府未能采取有效措施也是秘鲁确诊病例持续增加的重要原因。

秘鲁国家社会学院院长爱德华多·阿罗约认为，抗击新冠疫情，贫困成为秘鲁的短板，政府颁布的严格措施无法得到有效实施。贫困地区人口密度大、房屋密集、居住拥挤、基础卫生条件差，造成病毒极易传播且难以控制，成为秘鲁抗疫中的一个巨大隐患。利马是秘鲁人口密度最高的城市，集中了全国三分之一的人口。从病例分布来看，利马成为此次秘鲁疫情的重灾区。

据此间媒体披露，秘鲁果蔬批发和零售市场因其环境肮脏而成为新冠病毒的巨大传染源。日前，秘鲁卫生部对全国26个大型果蔬及食品批发和零售市场商贩进行检测后，7个市场受检商贩的确诊率超过50%。

新冠疫情来袭，秘鲁医疗物资极其匮乏，医护人员因缺少防护服而受感染的人数急剧增加，秘鲁医疗体系面临崩溃危机。据秘鲁医生协会公布，目前，秘鲁全国已有2000多名医生和护士感染新冠病毒。秘鲁医院只收危重病人，轻症患者只能居家自我隔离，但在居住条件差且无法严格隔离的情况下，轻症患者就成为高风险病毒源，最终造成社区传播。

秘鲁位于南半球，即将进入雨季，沿海地区天气潮湿阴冷，高原地区风雪交加，天寒地冻，每年这个时节都会出现流感，尤其是高山地区肺炎发病率极高。如今，与新冠疫情叠加，抗疫形势更趋复杂，而封禁已60余天的民众如果在5月下旬复工复产，秘鲁抗疫将面临严峻挑战。

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