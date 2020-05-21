新华社约翰内斯堡5月20日电 综述：南非“封城”已两月 疫情高峰仍未至

新华社记者荆晶

南非3月5日确诊首例新冠病例，10天后即宣布因疫情进入国家灾难状态，陆续采取了“封城”、停工停学、关闭边界等措施遏制病毒传播。但防疫专家说，南非的疫情高峰尚未到来，该国还需要抓紧时间扩充病床、准备医疗物资、培训医护人员。

统计数据显示，截至5月20日，南非累计报告新冠确诊病例18003例，较前一天增加803例，累计死亡339例。

新冠病毒最初由从欧洲返回南非的游客带入该国，到3月23日，疫情就快速扩散至全国所有省份。南非政府从3月26日开始实施了最严格的五级“封城”措施，只允许维持社会正常运转的部门工作，居民非必需不得外出，商家严禁出售烟酒，外卖一律停止，就连网购也只能购买生活必需品。

南非政府认为，“封城”措施有效地抑制了病毒的扩散。总统拉马福萨本月13日发表全国电视讲话时说，截至当天，南非的感染率是每百万人口181人感染，远低于同一时期欧美一些国家。

拉马福萨说，“封城”为卫生系统应对疫情高峰争取到了准备时间。在这期间，南非医院新增了2.5万张床位，同时为医护人员准备了更多的个人防护用品。医护人员深入社区，普检了900万民众，并要求对其中超过10万人采集样本送实验室进行病毒检测。这是南非有史以来规模最大、花费最多的公共卫生行动。

为南非卫生部提供咨询的医疗专家小组表示，按现有模型推算，到5月底，南非的新冠确诊病例数可能超过3万例，累计死亡人数将达到475人。另外，模型估算显示，南非的疫情高峰可能会在7月中旬至8月之间出现。

该医疗专家小组组长希塔尔·希拉莱博士说，最早6月、最迟7月，南非的重症监护病床床位将供不应求。当前，南非有大约4000张重症监护病床床位，并计划继续增加。不过，在疫情高峰到来时，该国预计需要2.5万到4万张重症监护病床床位。

南非金山大学健康经济与流行病学研究办公室的吉思纳·迈耶-雷思博士说，疫情高峰时期，大部分需要重症监护的新冠病患恐怕最终只能在普通病房接受治疗，也没有机会使用呼吸机。

尽管疫情高峰未至、防疫压力巨大，但南非政府目前正在战疫情与保经济间努力平衡。政府从5月1日起将“封城”等级降级为四级，还计划在5月底进一步放松“封城”措施至三级，并将在未来几天陆续公布复工方案。

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